Трамп анонсував зустріч із Зеленським у Давосі

Дональд Трамп планує сьогодні зустрітись з президентом України Володимиром Зеленським на полях економічного форуму у Давосі.



Як повідомляє



"Я працюю із президентом Зеленським. Сьогодні ми зустрінемося з ним. Він теж хоче припинити цю війну. Намагаючись зупинити цю війну, я допомагаю Європі", - заявив Трамп.



Варто зауважити, що напередодні Зеленський заявив, що не поїде на форум у Давос. Ці заяви пролунали після чергового російського удару по українській енергетиці.



Інші заяви Трампа



Трамп також заявив, що повномасштабна війна Росії проти України не почалася б, якби він переміг на президентських виборах у США у 2020 році. За його словами, Україна знаходиться далеко від США, а Америку та Європу розділяє "величезний океан".



Трамп також вкотре повторив твердження про нібито фальсифікації президентських виборів 2020 року та заявив, що відповідальні за це особи мають понести покарання.



Він наголосив, що добре знає російського диктатора Володимира Путіна і неодноразово з ним спілкувався. За його словами, Путін "постійно говорить про Україну", однак не наважився б на повномасштабне вторгнення, якби при владі в США була інша адміністрація.



Також президент США заявив, що адміністрація Джо Байдена виділила близько 350 мільярдів доларів Україні та НАТО. Він підкреслив, що після повернення до влади зосередився на врегулюванні війни між Росією та Україною, а також на внутрішніх проблемах США, зокрема економіці та безпеці кордонів.



Крім того, Трамп заявив, що протягом останнього року брав участь у врегулюванні кількох міжнародних конфліктів, зокрема між Індією та Пакистаном, а також у питанні Вірменії та Азербайджану. За його словами, Путін нібито висловлював здивування швидкістю досягнення таких домовленостей.



Трамп також поставив під сумнів користь для США від масштабної міжнародної допомоги, зазначивши, що багато людей у світі "не цінують те, що роблять Сполучені Штати".



Діалог України та США в Давосі



Нагадаємо, секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що діалог між Україною та США триватиме під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Очікується, що Дональд Трамп цього разу прибуде на захід особисто - торік він брав участь у форумі в онлайн-форматі.



Раніше в ЗМІ з’являлася інформація, що президент України Володимир Зеленський і Дональд Трамп можуть наприкінці січня підписати угоду щодо післявоєнного відновлення України на суму близько 800 млрд доларів.



За даними джерел, підписання документа планується саме в межах форуму в Давосі. Угода розрахована на 10 років і передбачає відбудову країни після війни та перезапуск української економіки.

