На Волині горів автомобіль

На Волині горів автомобіль
У Нововолинську вогнеборці ліквідували пожежу автомобіля.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Сьогодні о 07:41 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про загоряння легкового автомобіля у місті Нововолинську.

Вогнеборці ліквідували пожежу о 07:51.

Імовірною причиною займання стала несправність електричної системи автомобіля.

