На Волині горів автомобіль
Сьогодні, 13:07
У Нововолинську вогнеборці ліквідували пожежу автомобіля.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні о 07:41 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про загоряння легкового автомобіля у місті Нововолинську.
Вогнеборці ліквідували пожежу о 07:51.
Імовірною причиною займання стала несправність електричної системи автомобіля.
