На Волині горів автомобіль





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Сьогодні о 07:41 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про загоряння легкового автомобіля у місті Нововолинську.



Вогнеборці ліквідували пожежу о 07:51.



Імовірною причиною займання стала несправність електричної системи автомобіля.

