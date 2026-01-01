Через перевтому у Києві померли два слюсарі аварійних бригад

Слюсарі аварійних бригад в Києві працюють в аномально напруженому режимі, ліквідовуючиПро це у фейсбуці повідомив народний депутат Олексій Кучеренко.За його словами, аварійних бригад не вистачає тому люди працюють по 2-3 доби без перерви – практично валяться з ніг.«Вчора два слюсарі просто померли від дикого перенавантаження. У багатьох зафіксовано обморожування та психофізичне виснаження. Просто памʼятайте про це», - зазначив народний депутат.Нагадаємо, через масовані російські атаки у Києві фіксують перебої зі світлом, опаленням та водопостачанням. Аварійні бригади працюють практично у режимі нонстоп.