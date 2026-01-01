Росіяни атакували Київ





Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, пише



Унаслідок атаки є один постраждалий у Дніпровському районі.



Кличко повідомив і про влучання в нежитлові будівлі та падіння БпЛА на відкритій території в цьому самому районі. Через падіння уламків пошкоджена будівля початкової школи та вікна в кількох житлових будинках.



На лівому березі столиці виникли перебої зі світлом та водопостачанням. Обʼєкти соціальної інфраструктури переходять на автономний режим живлення.



Міський голова заявив, що після атаки без тепла залишилися 5635 багатоповерхівок. Майже 80% із них — це будинки, куди повертали теплопостачання після обстрілу 9 січня.



Він зазначив, що ще вчора ввечері з 6 тисяч будинків лише 16 залишалися без тепла внаслідок пошкоджень критичної інфраструктури 9 січня.



Станом на 8:00 лівий берег поки що без водопостачання. Комунальники й енергетики працюють, щоб відновити подачу тепла, води й електрики.



У КМДА зазначили, що через складну енергетичну ситуацію в Києві внаслідок чергового обстрілу рф поїзди метро курсуватимуть зі змінами.



Так, рух поїздів на червоній лінії розпочнеться між станціями «Академмістечко» — «Арсенальна», а інтервал руху становитиме 4:30-5:00 хвилин.



Після завершення повітряної тривоги для перевезення пасажирів з лівого на правий берег курсуватимуть два поїзди між станціями «Лівобережна» — «Арсенальна» з огляду на поточну ситуацію з електропостачанням. Орієнтовний інтервал руху — близько 20-25 хвилин.



Поїзди слідуватимуть без зупинок повз станції «Гідропарк» і «Дніпро».



Рух поїздів на зеленій лінії під час повітряної тривоги розпочнеться:



між станціями «Сирець» — «Видубичі» — з інтервалом 7 хвилин;



між станціями «Осокорки» — «Червоний хутір» — з інтервалом 10 хвилин.



Рух поїздів на синій лінії — без змін.



Нагадаємо, тепло в оселях низки киян зникло внаслідок російської масованої атаки в ніч проти 9 січня. За даними Міненерго, у столичному регіоні також була найскладніша ситуація з енергопостачанням. 15 січня за дорученням президента запрацював штаб із ліквідації наслідків російських обстрілів енергетичних обʼєктів у місті Києві.

