Як на Волині отримати одноразову допомогу при народженні дитини
Сьогодні, 09:04
Від початку року працює оновлена система державної допомоги — одноразова виплата 50 тисяч гривень при народженні дитини. За її оформленням до обласного управління Пенсійного фонду станом на середину січня звернулися троє родин.
Про це пише Суспільне.
Як оформити документи і отримати гроші, розповіла начальниця управління обслуговування громадян Оксана Ткачук. З її слів, виплата відбувається за зверненням одного із батьків або законного представника дитини. Громадяни можуть прийти до Пенсійного фонду особисто, звернутись через Веб-портал, або оформити документи у ЦНАПі.
"Ті особи, які народили діток до 2026 року за ними зберігається надання одноразової державної допомоги при народженні дитини у розмірі 41280 гривень.Ті батьки, які народили діток після січня 2026 року, звертаються за допомогою при народженні 50 тисяч гривень одноразово", — каже Оксана Ткачук.
Аби отримати допомогу, каже посадовиця, необхідно подати заяву, паспорт одного з батьків або опікуна, свідоцтво при народженні дитини, рішення про встановлення опіки у разі подання заяви опікуном.
Лучанка Катерина Лошик 12 січня у міському клінічному пологовому будинку народила хлопчика. Первістка назвали Іваном. Про збільшення одноразової виплати при народженні дитини дізналася у медзакладі. Породілля каже, що подаватиме заявку на виплату через портал Дія.
Чоловік Дмитро каже, що частину речей для дитини купили ще до народження. Гроші з виплати планують витрати на купівлю автокрісла та крісла для заколихування.
"Враховуючи те, які зараз ціни, в нас на всю продукцію, яка йде для дитини – візочок для прогулянки, колисочки, різноманітні іграшки для розвитку, то ці 50 тисяч гривень – це не є багато", — каже Дмитро Лошик.
Із 1 січня, говорить начальниця управління обслуговування громадян Пенсійного фонду Оксана Ткачук, запровадили нові види підтримки — допомогу для догляду за дитиною до досягненню нею однорічного віку і допомогу "єЯсла". Зберігається і такий вид підтримки родин як "Пакунок малюка".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише Суспільне.
Як оформити документи і отримати гроші, розповіла начальниця управління обслуговування громадян Оксана Ткачук. З її слів, виплата відбувається за зверненням одного із батьків або законного представника дитини. Громадяни можуть прийти до Пенсійного фонду особисто, звернутись через Веб-портал, або оформити документи у ЦНАПі.
"Ті особи, які народили діток до 2026 року за ними зберігається надання одноразової державної допомоги при народженні дитини у розмірі 41280 гривень.Ті батьки, які народили діток після січня 2026 року, звертаються за допомогою при народженні 50 тисяч гривень одноразово", — каже Оксана Ткачук.
Аби отримати допомогу, каже посадовиця, необхідно подати заяву, паспорт одного з батьків або опікуна, свідоцтво при народженні дитини, рішення про встановлення опіки у разі подання заяви опікуном.
Лучанка Катерина Лошик 12 січня у міському клінічному пологовому будинку народила хлопчика. Первістка назвали Іваном. Про збільшення одноразової виплати при народженні дитини дізналася у медзакладі. Породілля каже, що подаватиме заявку на виплату через портал Дія.
Чоловік Дмитро каже, що частину речей для дитини купили ще до народження. Гроші з виплати планують витрати на купівлю автокрісла та крісла для заколихування.
"Враховуючи те, які зараз ціни, в нас на всю продукцію, яка йде для дитини – візочок для прогулянки, колисочки, різноманітні іграшки для розвитку, то ці 50 тисяч гривень – це не є багато", — каже Дмитро Лошик.
Із 1 січня, говорить начальниця управління обслуговування громадян Пенсійного фонду Оксана Ткачук, запровадили нові види підтримки — допомогу для догляду за дитиною до досягненню нею однорічного віку і допомогу "єЯсла". Зберігається і такий вид підтримки родин як "Пакунок малюка".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Росіяни атакували Київ
Сьогодні, 09:07
Як на Волині отримати одноразову допомогу при народженні дитини
Сьогодні, 09:04
На залізничних станціях Волині з'являться «Вагони незламності»
Сьогодні, 08:25
За два тижні Луцька громада допомогла для воїнів 13 підрозділів
Сьогодні, 07:32