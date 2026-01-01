Як на Волині отримати одноразову допомогу при народженні дитини

працює оновлена система державної допомоги — одноразова виплата 50 тисяч гривень при народженні дитини. За її оформленням до обласного управління Пенсійного фонду станом на середину січня звернулися троє родин.



Про це пише



Як оформити документи і отримати гроші, розповіла начальниця управління обслуговування громадян Оксана Ткачук. З її слів, виплата відбувається за зверненням одного із батьків або законного представника дитини. Громадяни можуть прийти до Пенсійного фонду особисто, звернутись через Веб-портал, або оформити документи у ЦНАПі.



"Ті особи, які народили діток до 2026 року за ними зберігається надання одноразової державної допомоги при народженні дитини у розмірі 41280 гривень.Ті батьки, які народили діток після січня 2026 року, звертаються за допомогою при народженні 50 тисяч гривень одноразово", — каже Оксана Ткачук.



Аби отримати допомогу, каже посадовиця, необхідно подати заяву, паспорт одного з батьків або опікуна, свідоцтво при народженні дитини, рішення про встановлення опіки у разі подання заяви опікуном.



Лучанка Катерина Лошик 12 січня у міському клінічному пологовому будинку народила хлопчика. Первістка назвали Іваном. Про збільшення одноразової виплати при народженні дитини дізналася у медзакладі. Породілля каже, що подаватиме заявку на виплату через портал Дія.



Чоловік Дмитро каже, що частину речей для дитини купили ще до народження. Гроші з виплати планують витрати на купівлю автокрісла та крісла для заколихування.



"Враховуючи те, які зараз ціни, в нас на всю продукцію, яка йде для дитини – візочок для прогулянки, колисочки, різноманітні іграшки для розвитку, то ці 50 тисяч гривень – це не є багато", — каже Дмитро Лошик.



Із 1 січня, говорить начальниця управління обслуговування громадян Пенсійного фонду Оксана Ткачук, запровадили нові види підтримки — допомогу для догляду за дитиною до досягненню нею однорічного віку і допомогу "єЯсла". Зберігається і такий вид підтримки родин як "Пакунок малюка".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від початку року— одноразова виплата 50 тисяч гривень при народженні дитини. За її оформленням до обласного управління Пенсійного фонду станом на середину січня звернулися троє родин.Про це пише Суспільне Як оформити документи і отримати гроші, розповіла начальниця управління обслуговування громадян. З її слів, виплата відбувається за зверненням одного із батьків або законного представника дитини. Громадяни можуть прийти до Пенсійного фонду особисто, звернутись через Веб-портал, або оформити документи у ЦНАПі."Ті особи, які народили діток до 2026 року за ними зберігається надання одноразової державної допомоги при народженні дитини у розмірі 41280 гривень.Ті батьки, які народили діток після січня 2026 року, звертаються за допомогою при народженні 50 тисяч гривень одноразово", — каже Оксана Ткачук.Аби отримати допомогу, каже посадовиця, необхідно подати заяву, паспорт одного з батьків або опікуна, свідоцтво при народженні дитини, рішення про встановлення опіки у разі подання заяви опікуном.Лучанка12 січня у міському клінічному пологовому будинку народила хлопчика. Первістка назвали. Про збільшення одноразової виплати при народженні дитини дізналася у медзакладі. Породілля каже, що подаватиме заявку на виплату через портал Дія.Чоловіккаже, що частину речей для дитини купили ще до народження. Гроші з виплати планують витрати на купівлю автокрісла та крісла для заколихування."Враховуючи те, які зараз ціни, в нас на всю продукцію, яка йде для дитини – візочок для прогулянки, колисочки, різноманітні іграшки для розвитку, то ці 50 тисяч гривень – це не є багато", — каже Дмитро Лошик.Із 1 січня, говорить начальниця управління обслуговування громадян Пенсійного фонду Оксана Ткачук, запровадили нові види підтримки — допомогу для догляду за дитиною до досягненню нею однорічного віку і допомогу "єЯсла". Зберігається і такий вид підтримки родин як "Пакунок малюка".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію