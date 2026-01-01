За два тижні Луцька громада допомогла для воїнів 13 підрозділів
Сьогодні, 07:32
У Луцькій громаді розповіли про допомогу для воїнів Сил оборони України, які надійшла від громади протягом двох минулих тижнів.
Про це написав Луцький міський голова Ігор Поліщук на своїй сторінці у фейсбуці.
Допомога для ЗСУ від нашої громади за минулі два тижні.
РЕБ А8 HIGH
РЕБ Delta-Tec Loli — 2 штуки
DJI Matrice 30T
DJI Matrice 4T – 2 штуки
DJI Mavic 3 PRO – 8 штук
FPV дрон — 20 штук
Starlink – 7 штук
Зарядна станція — 18 штук
Планшет – 5 штук
Антена — 3 штуки
Бінокуляр MT-BNV-PRO-40G2
Допомогу передали для воїнів таких підрозділів: 1 ОБрСпП, 14 ОМБр, 30 ОМБр, 33 ОМБр, 56 ОМПБр, 68 ОЄБр, 95 ОДШБр, 100 ОМБр, 113 ОбрТрО
114 ОБрТрО, 128 ОГШБр, ОПБр, ГУР МО.
