За два тижні Луцька громада допомогла для воїнів 13 підрозділів





Про це написав Луцький міський голова Ігор Поліщук на своїй сторінці у фейсбуці.



Допомога для ЗСУ від нашої громади за минулі два тижні.

РЕБ А8 HIGH

РЕБ Delta-Tec Loli — 2 штуки

DJI Matrice 30T

DJI Matrice 4T – 2 штуки

DJI Mavic 3 PRO – 8 штук

FPV дрон — 20 штук

Starlink – 7 штук

Зарядна станція — 18 штук

Планшет – 5 штук

Антена — 3 штуки

Бінокуляр MT-BNV-PRO-40G2



Допомогу передали для воїнів таких підрозділів: 1 ОБрСпП, 14 ОМБр, 30 ОМБр, 33 ОМБр, 56 ОМПБр, 68 ОЄБр, 95 ОДШБр, 100 ОМБр, 113 ОбрТрО

114 ОБрТрО, 128 ОГШБр, ОПБр, ГУР МО.





