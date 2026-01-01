Сили оборони взяли у полон росіянина, який винен у розстрілі українських полонених в Курській області

Сили оборони взяли у полон росіянина, який винен у розстрілі українських полонених в Курській області
Сили оборони взяли в полон росіянина, який винен у розстрілі українських полонених у жовтні минулого року на Курщині.

Про це глава держави повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.

«Доповідь Олександра Поклада (першого заступника голови Служби безпеки України - ред.). Взято в полон саме того росіянина, який винен у розстрілі українських полонених у жовтні минулого року на Курщині. Кожен російський убивця повинен відповідати за скоєне. Так і буде. Протидіємо й російським диверсіям у тилу – дякую Службі безпеки України за захист наших громадян», - зазначив Президент.

Як повідомлялося, Зеленський також заслухав доповідь т.в. обов’язки голови Служби безпеки України Євгенія Хмари і погодив нові бойові операції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, війна, полон, росіянин, військові злочини
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський «слуга» Стернійчук — у списку осіб, з якими Тимошенко заборонено спілкування
Хто саме погорів на хабарі в ТЦК на Волині: стало відоме ім’я
Офіційно: на Волині новий виконувач обовʼязків голови ОВА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Сили оборони взяли у полон росіянина, який винен у розстрілі українських полонених в Курській області
Сьогодні, 03:41
У загиблого воїна з Волині народилася донечка
Сьогодні, 01:15
22 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Обов’язковий техогляд для всіх авто: Мінрозвитку розкрило, що зміниться в Україні цього року
19 січня, 23:19
Волинський лучник у збірній представлятиме Україну на чемпіонаті Європи
19 січня, 22:38
Медіа
відео
1/8