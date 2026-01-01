Сили оборони взяли у полон росіянина, який винен у розстрілі українських полонених в Курській області





Про це глава держави повідомив у Телеграмі, передає



«Доповідь Олександра Поклада (першого заступника голови Служби безпеки України - ред.). Взято в полон саме того росіянина, який винен у розстрілі українських полонених у жовтні минулого року на Курщині. Кожен російський убивця повинен відповідати за скоєне. Так і буде. Протидіємо й російським диверсіям у тилу – дякую Службі безпеки України за захист наших громадян», - зазначив Президент.



Як повідомлялося, Зеленський також заслухав доповідь т.в. обов’язки голови Служби безпеки України Євгенія Хмари і погодив нові бойові операції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сили оборони взяли в полон росіянина, який винен у розстрілі українських полонених у жовтні минулого року на Курщині.Про це глава держави повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ. «Доповідь(першого заступника голови Служби безпеки України - ред.). Взято в полон саме того росіянина, який винен у розстрілі українських полонених у жовтні минулого року на Курщині. Кожен російський убивця повинен відповідати за скоєне. Так і буде. Протидіємо й російським диверсіям у тилу – дякую Службі безпеки України за захист наших громадян», - зазначив Президент.Як повідомлялося, Зеленський також заслухав доповідь т.в. обов’язки голови Служби безпеки України Євгенія Хмари і погодив нові бойові операції.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію