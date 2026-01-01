У загиблого воїна з Волині народилася донечка

13 січня 2026 року в Копачівській громаді сталася надзвичайно світла і зворушлива подія - народилася донечка.Про це повідомили на сторінці Копачівської громади.У родині захисника, який віддав життя за нас, народилася маленька донечка."Він не встиг особисто пригорнути свою маленьку донечку, але ми віримо, що він тепер став її Ангелом-охоронцем. Його мужність і любов продовжують жити у цій дитині, у її першому подиху та майбутній посмішці. Нехай ця крихітка дарує вам світло та радість навіть у найважчі хвилини. Нехай у вашій оселі знову лунає дитячий сміх, а маленька донечка росте щасливою під мирним небом. Вітаємо з народженням маленької україночки! Світла пам'ять батьку-Герою!" - йдеться у дописі на сайті громади.Нагадаємо, 11 липня, 2025 року на війні з російським загарбником, 1989 року народження.