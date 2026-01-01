У загиблого воїна з Волині народилася донечка
Сьогодні, 01:15
13 січня 2026 року в Копачівській громаді сталася надзвичайно світла і зворушлива подія - народилася донечка.
Про це повідомили на сторінці Копачівської громади.
У родині захисника Андрія Брилюка, який віддав життя за нас, народилася маленька донечка.
"Він не встиг особисто пригорнути свою маленьку донечку, але ми віримо, що він тепер став її Ангелом-охоронцем. Його мужність і любов продовжують жити у цій дитині, у її першому подиху та майбутній посмішці. Нехай ця крихітка дарує вам світло та радість навіть у найважчі хвилини. Нехай у вашій оселі знову лунає дитячий сміх, а маленька донечка росте щасливою під мирним небом. Вітаємо з народженням маленької україночки! Світла пам'ять батьку-Герою!" - йдеться у дописі на сайті громади.
Нагадаємо, 11 липня, 2025 року на війні з російським загарбником загинув захисник, житель с.Башова Брилюк Андрій Васильович, 1989 року народження.
