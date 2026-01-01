Обов’язковий техогляд для всіх авто: Мінрозвитку розкрило, що зміниться в Україні цього року





Про це повідомляє



"Ініціатива покликана спростити процедуру технічного огляду для першої державної реєстрації транспортних засобів, що були у користуванні, а також поступово впровадити обов’язковий технічний контроль для всіх типів автомобільного транспорту", - ідеться у повідомленні. Зазначається, що паралельно у відомстві мають намір реформувати процедуру техогляду, щоб вона "вона була прозорою та не містила корупційних ризиків".



У Мінгромад додають, що запланована реформа стане частиною великого пакета змін у сфері автотранспорту, безпеки та перевезень, які мають наблизити українські правила до стандартів Європейського Союзу.



Також для забезпечення прогнозованого та прозорого перетину кордону автотранспортом планується законодавче врегулювання системи "єЧерга". Наразі вона функціонує в режимі експеременту, а законопроєкт має на меті впровадити її на постійній основі.



Крім того, для цифровізації логістики та зменшення адміністративного навантаження на бізнес очікується запровадження електронної товарно-транспортної накладної (е-ТТН). Наразі це експерементальний проєкт, проте використання електронної ТТН має бути обов’язковим у всіх перевезеннях.



У свою чергу, документ щодо реформи таксі має на меті забезпечити легальну роботу водіїв таксі та єдині стандарти у сфері безпеки під час перевезення, а також вивести з тіні роботу галузі.



Також планується оновити законопроєкт про перевезення швидкопсувних харчових продуктів автомобільним транспортом. Оновлення дозволить сертифікувати транспорт, який їх перевозить, прямо в Україні, а не за кордоном.



Міністерство також працюватиме над уже зареєстрованими документами, зокрема:



перевезення небезпечних вантажів – має підвищити рівень безпеки під час перевезення та оновлення регуляторної бази відповідно до міжнародних норм;

Національне бюро розслідування аварійних подій на транспорті – створення незалежного органу з розслідування транспортних подій і запобігання їм у майбутньому;

суспільно важливі перевезення – дозволить громадам забезпечити якісне транспортне сполучення, особливо там, де немає економічно привабливих маршрутів;

пільгові перевезення - реформує системи пільгового проїзду та впровадить можливості для реалізації права громадян на пільгові перевезення та справедливих відшкодувань;

посилення відповідальності за каботажні перевезення для іноземних перевізників – дозволить забезпечити справедливу та пропорційну відповідальність для іноземних перевізників в Україні за незаконну діяльність;

удосконалення законодавчого врегулювання у сфері безпілотних повітряних суден цивільної авіації – для врегулювання експлуатації цивільних БПЛА.



В Україні планують запровадити обов'язковий технічний контроль для всіх транспортних засобів, включно з легковими автомобілями.



Заступник міністра розвитку громад і територій Сергій Деркач тоді повідомив, що нині в Україні технічний контроль діє тільки для комерційних вантажівок та автобусів, але в Європі це обов’язковий основоположний регламент.



Раніше повідомлялося, що в травні 2025 року ціни на дану послугу підняли. Для легкових авто процедура коштує 1700 гривень, а для вантажівок – 2300 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

