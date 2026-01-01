На Волині лісничий та підприємець організували незаконну схему збуту лісу

На Волині ДБР викрило схему незаконного збуту понад 165 кубометрів деревини, організовану лісничими та місцевим підприємцем.Про це повідомили на сторінці Територіального управління ДБР у Львові.Державне бюро розслідувань послідовно протидіє правопорушенням у лісовій галузі — від зловживань на місцях до незаконних рішень посадовців підприємств, які мають забезпечувати збереження державних лісів, зокрема ДП «Ліси України». Кожне таке кримінальне провадження має логічне завершення в суді, а відповідальність за незаконну вирубку та збут деревини несуть усі причетні — незалежно від посад чи рівня впливу.Працівники ДБР викрили лісничого та його помічника одного з лісництв філії «Ковельське лісове господарство» ДП «Ліси України», а також місцевого підприємця. За даними слідства, вони організували схему незаконного збуту цінної деревини з подальшою її переробкою на деревообробному цеху.Щоб приховати злочин, посадовці вносили до електронної системи обліку деревини неправдиві відомості — занижували обсяги, зазначали нижчу якість та інше походження лісопродукції. Записи здійснювали від імені іншого працівника. Після перевезення колод з них знімали бирки та повторно використовували їх для маркування іншої деревини. Це дозволяло здійснювати перевезення під виглядом однієї й тієї ж товарно-транспортної накладної.У березні–квітні 2024 року таким способом із лісових масивів незаконно вивезли понад 165 кубічних метрів соснових колод класів С і D. Уся деревина без належних дозвільних документів доставлялася вантажним транспортом на територію деревообробного цеху знайомого підприємця.Загальна вартість незаконно зрубаного лісу перевищила 400 тисяч гривень.Лісничому, його помічнику та приватному підприємцю повідомили про підозру за ч. 4 ст. 246 КК України (незаконна порубка, перевезення та зберігання лісу, вчинені за попередньою змовою групою осіб, що спричинили тяжкі наслідки) та ч. 1 ст. 366 КК України (службове підроблення). Санкції статей передбачають до семи років позбавлення волі.Фігуранти повністю визнали свою вину та вже відшкодували державі завдані збитки. Крім того, усвідомлюючи шкоду, заподіяну країні в умовах воєнного стану, кожен із них перерахував на підтримку Збройних сил України по 100 тисяч гривень.Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована екологічна прокуратура Волинської обласної прокуратури.