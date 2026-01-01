Коли і де на Волині відключатимуть світло 20 січня
19 січня, 21:19
Через складну ситуацію в енергосистемі - завтра, 20 січня на території Волинської області будуть застосовуватись заходи обмеження споживання.
Про це повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".
В інтерактивному графіку відображається загальна тривалість відключень кожної підчерги відповідно до актуальних даних.
Якщо НЕК «Укренерго» скасовує обмеження у певні години, загальний час відключень коригується, а зміни відображаються у графіку на наступний день.
ГРАФІКИ ПОГОДИННОГО ВІДКЛЮЧЕННЯ діють в такому обсязі:
підчерга 1.1:
02:00-04:00
06:00-09:30
12:00-17:00
19:30-22:00
підчерга 1.2:
02:00-04:30
07:00-09:30
12:00-17:00
19:30-22:00
підчерга 2.1:
02:00-04:30
07:00-12:00
14:30-19:30
22:00-24:00
підчерга 2.2:
02:00-04:30
07:00-12:00
14:30-19:30
22:00-24:00
підчерга 3.1:
02:00-04:30
07:00-12:00
14:30-19:30
22:00-24:00
підчерга 3.2:
02:00-04:30
07:00-09:30
12:00-17:00
19:30-22:00
підчерга 4.1:
00:00-02:00
04:30-07:00
10:00-14:30
17:00-19:00
22:00-24:00
підчерга 4.2:
00:00-02:00
04:30-07:00
09:30-12:00
14:30-19:30
22:00-24:00
підчерга 5.1:
00:00-02:00
04:30-07:00
09:30-14:30
17:00-22:00
підчерга 5.2:
00:00-02:00
04:30-07:00
09:30-14:30
17:00-22:00
підчерга 6.1:
00:00-02:00
04:00-07:00
09:30-14:30
17:00-21:00
підчерга 6.2:
00:00-02:00
04:30-09:30
12:00-17:00
19:30-21:00
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".
В інтерактивному графіку відображається загальна тривалість відключень кожної підчерги відповідно до актуальних даних.
Якщо НЕК «Укренерго» скасовує обмеження у певні години, загальний час відключень коригується, а зміни відображаються у графіку на наступний день.
ГРАФІКИ ПОГОДИННОГО ВІДКЛЮЧЕННЯ діють в такому обсязі:
підчерга 1.1:
02:00-04:00
06:00-09:30
12:00-17:00
19:30-22:00
підчерга 1.2:
02:00-04:30
07:00-09:30
12:00-17:00
19:30-22:00
підчерга 2.1:
02:00-04:30
07:00-12:00
14:30-19:30
22:00-24:00
підчерга 2.2:
02:00-04:30
07:00-12:00
14:30-19:30
22:00-24:00
підчерга 3.1:
02:00-04:30
07:00-12:00
14:30-19:30
22:00-24:00
підчерга 3.2:
02:00-04:30
07:00-09:30
12:00-17:00
19:30-22:00
підчерга 4.1:
00:00-02:00
04:30-07:00
10:00-14:30
17:00-19:00
22:00-24:00
підчерга 4.2:
00:00-02:00
04:30-07:00
09:30-12:00
14:30-19:30
22:00-24:00
підчерга 5.1:
00:00-02:00
04:30-07:00
09:30-14:30
17:00-22:00
підчерга 5.2:
00:00-02:00
04:30-07:00
09:30-14:30
17:00-22:00
підчерга 6.1:
00:00-02:00
04:00-07:00
09:30-14:30
17:00-21:00
підчерга 6.2:
00:00-02:00
04:30-09:30
12:00-17:00
19:30-21:00
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Коли і де на Волині відключатимуть світло 20 січня
19 січня, 21:19
У Луцьку на пішохідному переході збили жінку. ВІДЕО
19 січня, 20:46
Toyota нова чи з пробігом: що вигідніше купувати?
19 січня, 20:15