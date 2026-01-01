Голова Луцького міського осередку «Батьківщини» захотіла вийти з партії

Людмила Патіюк написала заяву на вихід з політичної партії та складання обов’язків голови.



З її слів, вийти з партії вирішила після недавніх обшуків НАБУ, оприлюднення плівок та обрання запобіжного заходу Юлії Тимошенко, - пише



"На фоні останніх подій, які відбуваються в центральному партійному офісі, стало зрозуміло, що мені не по дорозі з політичною силою, яка замість захисту людей на перше місце ставить політичну корупцію, — сказала Людмила Патіюк. — У мене ще й додалося багато роботи громадської, пов'язаної з захистом підприємництва. Бо ми не очікували, що влада під час війни буде щороку ускладнювати ФОПам ведення діяльності".



Членкинею партії та головою міського осередку керівниця ГО "Мікробізнес Волині" Людмила Патіюк стала наприкінці 2021 року. У 2022 році розпочалася повномасштабна війна, і тому партійна робота та активність у міському осередку "Батьківщини", з її слів, стала на паузу.



"Внутрішня активність була: ми проводили зустрічі й різні збори. І моя робота полягала в тому, щоб працювати з нашими депутатами, які у Луцькій міській раді. Але, на жаль, співпраця в нас не склалася", — розповіла підприємиця.



Як зазначила Людмила Патіюк, заяву на вихід з партії подала на ім'я голови обласної організації партії "Батьківщина". Згідно зі статутом, погоджувати її не потрібно, вона вважається прийнятою. Залишитися у партії її ніхто не переконував, додала підприємиця.



Що відомо про підозру лідерці партії Юлії Тимошенко

Ввечері 13 січня працівники антикорупційних органів прийшли з обшуком в офіс "Батьківщини" та вилучили у лідерки партії Юлії Тимошенко 40 тисяч доларів. За версією слідства, за ці гроші вона збиралася підкупити трьох народних депутатів з іншої фракції, щоб ті голосували, як вона їм скаже. Згодом САП оголосила політикині підозру в пропозиції хабаря та опублікувала запис розмови Тимошенко з депутатом, якому вона запропонувала хабар.



Експрем’єрка у відповідь звинуватила НАБУ й САП у "політичній розправі". За її версією, слідство сфальсифікувало запис, а 40 тисяч доларів — це її особисті заощадження. 16 січня ВАКС обрав Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 33,3 млн гривень. Також на неї покладено обов’язки здати закордонний паспорт та не залишати межі Київської області без дозволу слідства.

