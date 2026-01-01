У Луцьку на пішохідному переході збили жінку. ВІДЕО





Аварія сталася ввечері, 19 січня на вулиці Захисників України в Луцьку, - про це повідомляє



Через слизьке покриття на пішохідному переході збили жінку. Потерпілу забрала швидка, на місці події далі працюють правоохоронці.



«Водій транспортного засобу Suzuki, наближаючись до нерегульованого пішохідного переходу, не надав перевагу пішохідці, яка переходила дорогу. Через слизьке дорожнє покриття водій не встиг загальмувати і здійснив на неї наїзд. Постраждалу госпіталізували у міську лікарню для подальшого огляду», – зазначили поліцейські, які працюють на місці аварії.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В обласному центрі Волині сталася ДТП, під час якої автомобіль збив жінку, яка рухалася по пішохідному переході.Аварія сталася ввечері, 19 січня на вулиці Захисників України в Луцьку, - про це повідомляє ІА "Волинські новини" , посилаючись на ТРК «Аверс».Через слизьке покриття на пішохідному переході збили жінку. Потерпілу забрала швидка, на місці події далі працюють правоохоронці.«Водій транспортного засобу Suzuki, наближаючись до нерегульованого пішохідного переходу, не надав перевагу пішохідці, яка переходила дорогу. Через слизьке дорожнє покриття водій не встиг загальмувати і здійснив на неї наїзд. Постраждалу госпіталізували у міську лікарню для подальшого огляду», – зазначили поліцейські, які працюють на місці аварії.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію