Якою буде погода у Луцьку та на Волині у вівторок, 20 січня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 20 січня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 20 січня
Мінлива хмарність. Без опадів. Ожеледиця. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура по області вночі 16-21° морозу, вдень 7-12° морозу, в Луцьку вночі 18-20° морозу, вдень 9-11° морозу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 20 січня
Мінлива хмарність. Без опадів. Ожеледиця. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура по області вночі 16-21° морозу, вдень 7-12° морозу, в Луцьку вночі 18-20° морозу, вдень 9-11° морозу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Toyota нова чи з пробігом: що вигідніше купувати?
Сьогодні, 20:15
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у вівторок, 20 січня
Сьогодні, 20:00
Росія не може захопити Гуляйполе на Запоріжжі, тому намагається його замінувати, - Сили оборони Півдня
Сьогодні, 19:11
Понад 26 років життя присвятила роботі: у Луцьку урочисто провели у відставку голову Господарського суду
Сьогодні, 18:09