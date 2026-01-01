Якою буде погода у Луцьку та на Волині у вівторок, 20 січня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 20 січня



Мінлива хмарність. Без опадів. Ожеледиця. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура по області вночі 16-21° морозу, вдень 7-12° морозу, в Луцьку вночі 18-20° морозу, вдень 9-11° морозу.

