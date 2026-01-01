Понад 26 років життя присвятила роботі: у Луцьку урочисто провели у відставку голову Господарського суду

Понад 26 років життя присвятила роботі: у Луцьку урочисто провели у відставку голову Господарського суду
У Господарському суді Волинської області відбулись урочисті збори з нагоди виходу у відставку судді Слободян Оксани Геннадіївни.

Про це повідомили на сторінці установи.

З вітальним словом від колективу та від себе особисто виступив в.о. голови Господарського суду Волинської області Микола ШУМ.

У своєму зверненні він висловив щиру вдячність Оксані Геннадіївні за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, мудрість, чесність та порядність у взаєминах із колегами.

Понад 26 років свого життя Оксана Слободян присвятила роботі у Господарському суді Волині, працюючи на посадах консультанта, помічника судді, судді, голови суду. За цей час вона здобула авторитет серед колег і повагу юридичної спільноти.

"Професійний шлях Оксани Геннадіївни є прикладом самовідданого служіння правосуддю, відповідальності та високих стандартів суддівської етики. Відзначив її принциповість у прийнятті рішень, глибокі знання, витримку та вміння знаходити баланс між буквою і духом Закону", - зауважив Микола Сергійович.

Оксана Геннадіївна щиро подякувала колективу суду за квіти, теплі слова, підтримку та злагоджену роботу.
«Я дякую долі, що подарувала мені можливість бути корисною суспільству, працюючи у великому, дружньому колективі, де кожен відповідально ставиться до своїх обов’язків, робить свій внесок у здійснення правосуддя, розбудову нашої держави на благо українського народу», - зазначила вона.
Оксана Слободян з вдячністю згадала спільні роки роботи, відзначивши професіоналізм колег, взаємоповагу та командний дух, які завжди панували в колективі. Побажала суду подальшого розвитку, стабільності й нових професійних здобутків, наголосивши, що час, проведений у Господарському суді Волині, назавжди залишиться важливою та дорогою частиною її життя.
Також побажала кожному міцного здоров’я, родинного затишку, достатку, яскравого сонця та чистого і мирного неба над головою.

