Понад 26 років життя присвятила роботі: у Луцьку урочисто провели у відставку голову Господарського суду

У Господарському суді Волинської області відбулись урочисті збори з нагоди виходу у відставку суддіПро це повідомили на сторінці установи.З вітальним словом від колективу та від себе особисто виступив в.о. голови Господарського суду Волинської областіУ своєму зверненні він висловив щиру вдячність Оксані Геннадіївні за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, мудрість, чесність та порядність у взаєминах із колегами.Понад 26 років свого життя Оксана Слободян присвятила роботі у Господарському суді Волині, працюючи на посадах консультанта, помічника судді, судді, голови суду. За цей час вона здобула авторитет серед колег і повагу юридичної спільноти."Професійний шлях Оксани Геннадіївни є прикладом самовідданого служіння правосуддю, відповідальності та високих стандартів суддівської етики. Відзначив її принциповість у прийнятті рішень, глибокі знання, витримку та вміння знаходити баланс між буквою і духом Закону", - зауважив Микола Сергійович.Оксана Геннадіївна щиро подякувала колективу суду за квіти, теплі слова, підтримку та злагоджену роботу.«Я дякую долі, що подарувала мені можливість бути корисною суспільству, працюючи у великому, дружньому колективі, де кожен відповідально ставиться до своїх обов’язків, робить свій внесок у здійснення правосуддя, розбудову нашої держави на благо українського народу», - зазначила вона.Оксана Слободян з вдячністю згадала спільні роки роботи, відзначивши професіоналізм колег, взаємоповагу та командний дух, які завжди панували в колективі. Побажала суду подальшого розвитку, стабільності й нових професійних здобутків, наголосивши, що час, проведений у Господарському суді Волині, назавжди залишиться важливою та дорогою частиною її життя.Також побажала кожному міцного здоров’я, родинного затишку, достатку, яскравого сонця та чистого і мирного неба над головою.