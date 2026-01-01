Відійшла у засвіти 109-річна волинянка, яка була найстарішою жителькою України

Катерина Карпівна Коць – найстаріша жителька України, котрій було 109 років і 106 днів.



За офіційними даними Пенсійного фонду України, вона вважалася найстарішою живою людиною в Україні, а також була найстаршою людиною, яка коли-небудь проживала у Луцьку та на Волині. Жінка походила з родини довгожителів: її мати прожила 102 роки, а сестра – понад 90.



Катерина Карпівна народилася 3 жовтня 1916 року в Чарторийську. Тут вона вийшла заміж за односельчанина Юхима, старшого за неї на кілька років. Подружжю довелося пройти через важкі випробування: у роки Другої світової війни їхню першу хату спалили німецькі війська. Після цього родина тривалий час жила «у підсусідах» – по чужих хатах, допоки змогла збудувати невеличку власну оселю. Згодом вони звели просторіший будинок, який став для Катерини Карпівни рідною домівкою на багато років.



Катерина та Юхим Коці виростили трьох доньок, які вже стали прабабусями. Жінка давно овдовіла. Вона мала 9 онуків, 11 правнуків і 10 праправнуків.



Катерина Карпівна була людиною надзвичайної працелюбності. Упродовж десятиліть трудилася в колгоспі – і на ланці, і птахівницею. Вела велике господарство, дбала про оселю, завжди тримала все в порядку. Навіть у поважному віці, коли їй було понад сто років, ходила до лісу поблизу хати по гриби та ягоди.



Вона була глибоко віруючою людиною. Відвідувала храм, дотримувалася постів, щиро молилася за рідних і за Україну.



Катерина Карпівна стала частиною історії рідного краю, залишивши по собі світлу й теплу пам’ять.

