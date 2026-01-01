Росія не може захопити Гуляйполе на Запоріжжі, тому намагається його замінувати, - Сили оборони Півдня





Про це в коментарі Владислав Волошин.



«Гуляйполе - це в цілому як велика сіра зона. Є позиції Сил оборони України на різних околицях, в середині міста не може ні ворог закріпитися, ні ми утриматися», - зазначив він.



За словами Волошина, у центральній частині міста постійно відбуваються бойові зіткнення між штурмовими групами.



Речник зауважив, що ворог не може захопити місто і тому вдається до мінування.



«Ворог не може відтіснити і закріпитися в Гуляйполі, тому… саперні підрозділи противника отримали значну кількість і протипіхотних, і протитанкових мін ТМ-72 для того, щоб замінувати всі дороги, вулиці, подвір'я», - заявив Волошин, уточнивши, що мінування здійснюється як вручну, так і дистанційно - з використанням дронів.



«Взяти він (ворог - ред.) не може, тож вирішив замінувати ту частину Гуляйполя, яку не може взяти», - констатував речник.



За його словами, ситуація на Гуляйпільському напрямку залишається напруженою вже кілька тижнів, щодня відбуваються десятки боєзіткнень як у самому місті, так і в навколишніх населених пунктах.



Волошин також зазначив, що за минулу добу на цьому напрямку зафіксовано рекордну кількість авіаударів - 14 із застосуванням 106 коригованих авіаційних бомб.



За словами речника, значних руйнувань зазнав населений пункт Залізничне: «Його фактично рівняють із землею».



Ворог також активно застосовує безпілотники - за минулу добу зафіксовано 1752 дрони-камікадзе, «як мінімум 1200 дронів - це зокрема на Гуляйполі», сказав речник.

