На Рівненщині поблизу колій знайшли скинуті російськими дронами міни

Вибухотехніки поліції Рівненщини знешкодили скинуті "шахедом" ворожі міни.Про це повідомили у пресслужбі поліції Рівненщини.Учора, 18 січня, до поліції надійшло повідомлення працівника однієї із залізничних станцій регіону про те, що під час обходу території поблизу колій ним було виявлено підозрілий предмет.На місце події негайно вирушили працівники вибухотехнічної служби ГУНП області. Щоб дістатися до об’єкту потрібно було йти пішки по коліях орієнтовно три кілометри.Під час огляду фахівці виявили 2 протитанкові міни ПТМ-3. Оскільки вказаний різновид мін має магнітний датчик цілі, який реагує на зміну магнітного поля, було прийнято рішення знешкоджувати міни на місці.Найімовірніше, боєприпаси були скинуті ворожими безпілотниками під час останніх повітряних тривог на Рівненщині.Слідчі УСБУ регіону проводять досудове розслідування.Поліцейські закликають громадян бути уважними та обережними! У разі виявлення підозрілих предметів не торкайтеся знахідки, негайно повідомте про небезпеку за номерами 102 або 112.