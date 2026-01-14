Юлії Тимошенко вручили підозру, – джерело

Юлії Тимошенко вручили підозру, – джерело
Антикорупційні органи повідомили главі фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко про підозру.

Про це повідомили співрозмовники УП в політичних колах.

Інших деталей поки невідомо. УП намагалася зв'язатися із прессекретаркою Тимошенко Мариною Сорокою, і одним із нардепів політсили Сергієм Власенком, проте вони не відповідають. У Національному антикорупційному бюро також відмовилися надати коментарі.

У вівторок ввечері НАБУ і САП повідомили, шо викрили керівника однієї з фракцій у Верховній Раді на корупції, водночас джерела УП повідомляють, що йдеться про Юлію Тимошенко.

Антикорупційні органи заявили, що керівника однієї з депутатських фракцій викрили на пропозиції неправомірної вигоди низці народних депутатів, які належать до фракцій, не очолюваних цією особою, за голосування "за" або "проти" конкретних законопроєктів.

Попередня кваліфікація справи: ч. 4 ст. 369 КК України.

