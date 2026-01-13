Генсек НАТО після атак «Орешником» закликав союзників негайно передати Україні ракети для ППО





Про це він сказав 13 січня, виступаючи у Європарламенті, пише



Рютте наголосив, що Росія цілеспрямовано завдає ударів не по військових цілях, а по мирному населенню, використовуючи ракети й дрони як інструмент залякування.



«Ми відповідаємо (на російські атаки) і зараз, адже це вже жахливо. Ці російські ракети – зброя смерті та руйнування. Ми бачили це днями, коли їх застосували по Львівщині. Я вважаю це жахливим», – сказав генсек НАТО щодо застосування росіянами ракети «Орешник».



Він нагадав, що лише за останню ніч Росія здійснила чергову масовану повітряну атаку.



«Минулої ночі ми знову бачили сотні дронів і десятки ракет, що вдарили по Україні», – сказав Рютте.



На цьому тлі генсек НАТО заявив про необхідність термінових рішень щодо постачання Україні ракет-перехоплювачів.



«Саме тому я маю таку рішучу мотивацію зробити все можливе, щоб забезпечити Україну необхідними ракетами-перехоплювачами для збиття цих ракет усюди, де це можливо», – підкреслив Рютте.



Він звернувся безпосередньо до європейських парламентарів, закликавши їх вплинути на національні уряди.



«Я прошу присутніх тут парламентарів: працюйте зі своїми урядами, щоб вони ретельно перевірили власні запаси. Знайдіть необхідні ракети-перехоплювачі для систем Patriot, NASAMS та SAMP/T, оскільки українці потребують їх негайно», – наголосив генсек НАТО.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що нова хвиля російських атак по цивільному населенню та об’єктах інфраструктури України, зокрема, із застосуванням ракети «Орешник», вимагає негайних рішень від союзників щодо посилення протиповітряної оборони України.Про це він сказав 13 січня, виступаючи у Європарламенті, пише LB.ua Рютте наголосив, що Росія цілеспрямовано завдає ударів не по військових цілях, а по мирному населенню, використовуючи ракети й дрони як інструмент залякування.«Ми відповідаємо (на російські атаки) і зараз, адже це вже жахливо. Ці російські ракети – зброя смерті та руйнування. Ми бачили це днями, коли їх застосували по Львівщині. Я вважаю це жахливим», – сказав генсек НАТО щодо застосування росіянами ракети «Орешник».Він нагадав, що лише за останню ніч Росія здійснила чергову масовану повітряну атаку.«Минулої ночі ми знову бачили сотні дронів і десятки ракет, що вдарили по Україні», – сказав Рютте.На цьому тлі генсек НАТО заявив про необхідність термінових рішень щодо постачання Україні ракет-перехоплювачів.«Саме тому я маю таку рішучу мотивацію зробити все можливе, щоб забезпечити Україну необхідними ракетами-перехоплювачами для збиття цих ракет усюди, де це можливо», – підкреслив Рютте.Він звернувся безпосередньо до європейських парламентарів, закликавши їх вплинути на національні уряди.«Я прошу присутніх тут парламентарів: працюйте зі своїми урядами, щоб вони ретельно перевірили власні запаси. Знайдіть необхідні ракети-перехоплювачі для систем Patriot, NASAMS та SAMP/T, оскільки українці потребують їх негайно», – наголосив генсек НАТО.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію