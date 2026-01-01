На Волині жінка під час конфлікту вбила чоловіка ножем

На Волині жінка під час конфлікту вбила чоловіка ножем
У Володимирському районі затримали жінку, яка завдала смертельного ушкодження чоловіку.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Трагедія трапилась 13 січня, у Благодатному.

Під час спільного розпивання алкоголю між жінкою і чоловіком виник побутовий конфлікт. У результаті фігурантка нанесла кухонним ножем проникаюче поранення в живіт громадянину. Чоловіка, 1969 року народження, доставили в медзаклад, однак він помер.

Слідчі затримали винуватицю, 1974 року народження, в порядку ст. 208 КПК України.

За процесуального керівництва прокуратури, їй оголосять про підозру за ч.2 ст.121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого». Санкція статті – позбавлення волі від 7 до 10 років.

