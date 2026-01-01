Обірвалося життя відомого луцького підприємця

Відійшов у засвіти відомий луцький підприємець, який активно співпрацював із мистецьким простором «Ангар».Про це «Ангар» повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.«З сумом повідомляємо, що пішов із життя Ігор Ковальчук», - йдеться в дописі.Саме з пропозиції Ігоря Ковальчука почалася історія «Ангару» — простору, який протягом останніх п’яти років став мистецьким домом для театру «Гармидер».«Це він привів нас у це приміщення, де тоді ще робили цукерки, і спитав: «Вам тут не бачиться театр?» І ми побачили. На цьому фото Ігор — на нашому фестивалі «Мандрівний вішак». Дякуємо, друже. Світлого спочинку твоїй душі…» - йдеться у повідомленні.