Рецепт традиційної української каші від волинської ґаздині

Олена Пилипчук поділилася рецептом традиційної української каші-затирки, яку раніше готували в її родині. Тепер жінка частує стравою онуків.



Про це повідомляє



Зі слів жінки, раніше цю страву у її родині їли щодня.



"Чесно, ми не дуже її любили, але ми мусили її їсти, бо в нас іншого виходу не було, — пригадує господиня. — Каша називалася затирка, бо вона виготовлялася з борошна, якого перетирали своїми руками".



Для приготування знадобляться борошно, яйця і молоко. Кашу за бажанням можна зробити солодкою чи солоною. Волинянка поділилася рецептом із розрахунку на літр молока.



"До молока, якщо жирне, добавляємо трішки води, 200 грамів. Потім треба просіяти борошно, бо можуть бути комочки, і мокрими руками перетираємо його, додаємо яйце і знову борошно підсипаємо", — показує волинянка.



Готувати затирку Олені Пилипчук допомагають онуки. У дитинстві, говорить жінка, цю кашу її матір завжди готувала на сніданок.



"Мама постійно казала нам, щоб зберегти наше здоров'я, то зранку треба поїсти кашку легеньку. От вона нам так і готувала цю затирку. В кінці готування вона добавляла ложечку масла. Тоді вона виходила смачна і пахуча", — пригадує господиня.



Зі слів жінки, під час перетирання борошна з яйцем мають утворитися невеличкі грудочки. Після того як молоко закипить — тісто відправляли у каструлю. Суміш потрібно постійно помішувати, наголосила Олена Пилипчук. Процес варіння триває орієнтовно 15 хвилин.



Господиня каже: щоб традиційний рецепт не забувався, планує навчити приготуванню каші-затирки своїх онуків.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 57-річна господиня з села Волиця Камінь-Каширського районуподілилася рецептомкаші-затирки, яку раніше готували в її родині. Тепер жінка частує стравою онуків.Про це повідомляє Суспільне Зі слів жінки, раніше цю страву у її родині їли щодня."Чесно, ми не дуже її любили, але ми мусили її їсти, бо в нас іншого виходу не було, — пригадує господиня. — Каша називалася затирка, бо вона виготовлялася з борошна, якого перетирали своїми руками".Для приготування знадобляться борошно, яйця і молоко. Кашу за бажанням можна зробити солодкою чи солоною. Волинянка поділилася рецептом із розрахунку на літр молока."До молока, якщо жирне, добавляємо трішки води, 200 грамів. Потім треба просіяти борошно, бо можуть бути комочки, і мокрими руками перетираємо його, додаємо яйце і знову борошно підсипаємо", — показує волинянка.Готувати затирку Олені Пилипчук допомагають онуки. У дитинстві, говорить жінка, цю кашу її матір завжди готувала на сніданок."Мама постійно казала нам, щоб зберегти наше здоров'я, то зранку треба поїсти кашку легеньку. От вона нам так і готувала цю затирку. В кінці готування вона добавляла ложечку масла. Тоді вона виходила смачна і пахуча", — пригадує господиня.Зі слів жінки, під час перетирання борошна з яйцем мають утворитися невеличкі грудочки. Після того як молоко закипить — тісто відправляли у каструлю. Суміш потрібно постійно помішувати, наголосила Олена Пилипчук. Процес варіння триває орієнтовно 15 хвилин.Господиня каже: щоб традиційний рецепт не забувався, планує навчити приготуванню каші-затирки своїх онуків.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію