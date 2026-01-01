Синоптики попередили, що туман на дорогах Волині протримається до обіду





Про це йдеться у повідомленні центру в телеграмі.



За даними синоптиків, у першій половині дня сьогодні, 14 січня, збережеться туман з видимістю 200-500 метрів.



«Рівень небезпечності – перший, жовтий», - повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.





Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував попередження про небезпечні метеорологічні явища.Про це йдеться у повідомленні центру в телеграмі.За даними синоптиків, у першій половині дня сьогодні, 14 січня,з видимістю 200-500 метрів.«Рівень небезпечності – перший, жовтий», - повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

