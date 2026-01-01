Синоптики попередили, що туман на дорогах Волині протримається до обіду
Сьогодні, 10:03
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував попередження про небезпечні метеорологічні явища.
Про це йдеться у повідомленні центру в телеграмі.
За даними синоптиків, у першій половині дня сьогодні, 14 січня, збережеться туман з видимістю 200-500 метрів.
«Рівень небезпечності – перший, жовтий», - повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Коментарі 0
