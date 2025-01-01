Патрульні застерігають водіїв через туман на Волині

Патрульна поліція на Волині закликає водіїв посилити пильність за кермом через густий туман.Про це у телеграмі повідомляє патрульна поліція Волинської області.Під час туману видимість на дорозі суттєво погіршується. У такі моменти важливо бути максимально обачними за кермом, обирати безпечну швидкість та уважно стежити за дорогою.У патрульній поліції наголосили:• Увімкніть ближнє світло фар або протитуманні ліхтарі• Дотримуйтеся безпечної дистанції.• Зменшіть швидкість і уникайте різких маневрів.• У разі потреби — зупиніться у безпечному місці, поза проїзною частиною.«Будьте обережні, адже навіть незначне погіршення видимості може призвести до виникнення аварійної ситуації», - йдеться у повідомленні.