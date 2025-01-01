Патрульні застерігають водіїв через туман на Волині
Сьогодні, 09:01
Патрульна поліція на Волині закликає водіїв посилити пильність за кермом через густий туман.
Про це у телеграмі повідомляє патрульна поліція Волинської області.
Під час туману видимість на дорозі суттєво погіршується. У такі моменти важливо бути максимально обачними за кермом, обирати безпечну швидкість та уважно стежити за дорогою.
У патрульній поліції наголосили:
• Увімкніть ближнє світло фар або протитуманні ліхтарі
• Дотримуйтеся безпечної дистанції.
• Зменшіть швидкість і уникайте різких маневрів.
• У разі потреби — зупиніться у безпечному місці, поза проїзною частиною.
«Будьте обережні, адже навіть незначне погіршення видимості може призвести до виникнення аварійної ситуації», - йдеться у повідомленні.
