Патрульні застерігають водіїв через туман на Волині
Патрульна поліція на Волині закликає водіїв посилити пильність за кермом через густий туман.

Про це у телеграмі повідомляє патрульна поліція Волинської області.

Під час туману видимість на дорозі суттєво погіршується. У такі моменти важливо бути максимально обачними за кермом, обирати безпечну швидкість та уважно стежити за дорогою.

У патрульній поліції наголосили:

• Увімкніть ближнє світло фар або протитуманні ліхтарі
• Дотримуйтеся безпечної дистанції.
• Зменшіть швидкість і уникайте різких маневрів.
• У разі потреби — зупиніться у безпечному місці, поза проїзною частиною.

«Будьте обережні, адже навіть незначне погіршення видимості може призвести до виникнення аварійної ситуації», - йдеться у повідомленні.

