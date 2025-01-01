На Волині вручили батькові та сестрі загиблого воїна вручили посмертну нагороду Героя. ФОТО





Про це повідомляють у Оваднівській громаді.



Згідно з Указом Президента України №686 від 17 вересня 2025 року, орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно) нагороджено Шамріцького Іллю Вадимовича — Захисника України, який віддав своє життя за свободу, незалежність і майбутнє України. Державну нагороду до громади доставили представники Володимир-Волинського РТЦК та СП.



Високу державну відзнаку отримав батько загиблого Героя — Шамріцький Вадим В’ячеславович та сестра Анастасія. Вручення здійснив голова Оваднівської сільської ради Сергій Панасевич.

