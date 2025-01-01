На Волині 5 днів розшукують 66-річного чоловіка

На Волині 5 днів розшукують 66-річного чоловіка
Волинські правоохоронці встановлюють місцезнаходження 66-річного чоловіка, який зник 5 днів тому.

Про це повідомляють у секторі комунікацій поліції Волині.

Оперативники Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області встановлюють місцезнаходження Вальчука Олександра Юстимовича, 12 серпня 1959 року народження, житель села Луків. Чоловік 13 грудня пішов від доньки в напрямку свого будинку та додому не повернувся. Де перебуває зараз – невідомо.

Був одягнений в куртку чорного кольору, чорну шапку, синю сорочку, теплу кофту, чорні штани, чорні калоші.

Просимо громадян, яким відома будь-яка інформація про безвісти зниклого чоловіка, повідомити поліцію за номерами телефонів: (03352) 5-32-84, 0685147424 або 102.

Джерело: https://vl.npu.gov.ua/news/politseiski-rozshukuiut-66-richnoho-zhytelia-kovelskoho-raionu

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, зникнення, Луків, Ковель
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Козюра звернувся до Поліщука щодо перейменування вулиці у Луцьку на честь Героя України
«Бо мене буде гризти!» — крадіжка іграшки з Golden Waffles: відео зі звуком розсмішило мережу
У Луцьку виявили фальсифіковане масло? Споживачі обурені
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині 5 днів розшукують 66-річного чоловіка
Сьогодні, 05:28
На Волині юний читач бібліотеки отримав планшет за перемогу у всеукраїнському конкурсі
Сьогодні, 03:41
На Волині патрульні з приладами TruCAM чергуватимуть на нових локаціях. СПИСОК
Сьогодні, 01:15
Європа і США розробили план гарантій безпеки - ЗМІ
18 грудня, 23:19
На Волині підприємець хотів підкупити прикордонників, щоб нелегально перетнути кордон
18 грудня, 22:38
Медіа
відео
1/8