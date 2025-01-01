На Волині 5 днів розшукують 66-річного чоловіка





Про це повідомляють у секторі комунікацій поліції Волині.



Оперативники Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області встановлюють місцезнаходження Вальчука Олександра Юстимовича, 12 серпня 1959 року народження, житель села Луків. Чоловік 13 грудня пішов від доньки в напрямку свого будинку та додому не повернувся. Де перебуває зараз – невідомо.



Був одягнений в куртку чорного кольору, чорну шапку, синю сорочку, теплу кофту, чорні штани, чорні калоші.



Просимо громадян, яким відома будь-яка інформація про безвісти зниклого чоловіка, повідомити поліцію за номерами телефонів: (03352) 5-32-84, 0685147424 або 102.



Джерело: https://vl.npu.gov.ua/news/politseiski-rozshukuiut-66-richnoho-zhytelia-kovelskoho-raionu

