На Волині 5 днів розшукують 66-річного чоловіка
Сьогодні, 05:28
Волинські правоохоронці встановлюють місцезнаходження 66-річного чоловіка, який зник 5 днів тому.
Про це повідомляють у секторі комунікацій поліції Волині.
Оперативники Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області встановлюють місцезнаходження Вальчука Олександра Юстимовича, 12 серпня 1959 року народження, житель села Луків. Чоловік 13 грудня пішов від доньки в напрямку свого будинку та додому не повернувся. Де перебуває зараз – невідомо.
Був одягнений в куртку чорного кольору, чорну шапку, синю сорочку, теплу кофту, чорні штани, чорні калоші.
Просимо громадян, яким відома будь-яка інформація про безвісти зниклого чоловіка, повідомити поліцію за номерами телефонів: (03352) 5-32-84, 0685147424 або 102.
Джерело: https://vl.npu.gov.ua/news/politseiski-rozshukuiut-66-richnoho-zhytelia-kovelskoho-raionu
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у секторі комунікацій поліції Волині.
Оперативники Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області встановлюють місцезнаходження Вальчука Олександра Юстимовича, 12 серпня 1959 року народження, житель села Луків. Чоловік 13 грудня пішов від доньки в напрямку свого будинку та додому не повернувся. Де перебуває зараз – невідомо.
Був одягнений в куртку чорного кольору, чорну шапку, синю сорочку, теплу кофту, чорні штани, чорні калоші.
Просимо громадян, яким відома будь-яка інформація про безвісти зниклого чоловіка, повідомити поліцію за номерами телефонів: (03352) 5-32-84, 0685147424 або 102.
Джерело: https://vl.npu.gov.ua/news/politseiski-rozshukuiut-66-richnoho-zhytelia-kovelskoho-raionu
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині 5 днів розшукують 66-річного чоловіка
Сьогодні, 05:28
На Волині юний читач бібліотеки отримав планшет за перемогу у всеукраїнському конкурсі
Сьогодні, 03:41
Європа і США розробили план гарантій безпеки - ЗМІ
18 грудня, 23:19
На Волині підприємець хотів підкупити прикордонників, щоб нелегально перетнути кордон
18 грудня, 22:38