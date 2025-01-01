На Волині юний читач бібліотеки отримав планшет за перемогу у всеукраїнському конкурсі
Сьогодні, 03:41
На Волині юний читач бібліотеки здобув перемогу у всеукраїнському конкурсі та в якості приза отримав планшет.
Про це повідомляють на сайті Маневицької селищної ради.
Відвідувач сільської бібліотеки-філії села Велика Яблунька Захар Демчук здобув І місце у Всеукраїнському конкурсі з правового просвітництва «Охорона праці — запорука безпечного життя».
Захар активно відвідує бібліотеку, із захопленням читає та цікавиться пізнавальною літературою. Саме тут він черпає знання, розвиває допитливість і творчі здібності.
За свою перемогу Захар отримав цінний подарунок — планшет, який стане корисним помічником у навчанні, читанні та саморозвитку.
