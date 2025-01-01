Європа і США розробили план гарантій безпеки - ЗМІ





Про це повідомляє інформаційне агентство Bloomberg, посилаючись на анонімних посадовців, - пише



Згідно з планом, першою лінією післявоєнного стримування має стати українська армія чисельністю близько 800 тисяч осіб. Постачання зброї та інші програми підтримки України продовжаться, щоб українські воїни були підготовлені належним чином.



США мають надавати розвідувальну інформацію та здійснювати моніторинг, щоб відстежувати будь-які спроби порушити мирну угоду подовж лінії розмежування. Мова також про можливі операції РФ під чужим прапором.



Солдати країн "коаліції рішучих" будуть розміщені далеко від лінії фронту "для зміцнення довіри". Вони, як підтвердили європейські лідери, зможуть діяти в Україні в межах заходів безпеки.



План США і Європи передбачає, що в разі відновлення бойових дій українські воїни виступатимуть першою лінією оборони, а союзники України оперативно задіють дипломатичні механізми і заходи з деескалації, щоб не допустити розростання конфлікту.



В разі, якщо такі спроби не будуть успішними, Україні "нададуть військову підтримку" за участі можливостей США.



Такий багаторівневий підхід і зобов'язання з боку США викликали оптимізм в Україні та Європі, стверджує ЗМІ.



Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що є три принципові речі в гарантіях безпеки, щодо яких Україна працює зі США.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! США та Європа розробили план гарантій безпеки для України, який включає круті заходи, щоб стримати Росію від повторної агресії.Про це повідомляє інформаційне агентство Bloomberg, посилаючись на анонімних посадовців, - пише "Кореспондент" Згідно з планом, першою лінією післявоєнного стримування має стати українська армія чисельністю близько 800 тисяч осіб. Постачання зброї та інші програми підтримки України продовжаться, щоб українські воїни були підготовлені належним чином.США мають надавати розвідувальну інформацію та здійснювати моніторинг, щоб відстежувати будь-які спроби порушити мирну угоду подовж лінії розмежування. Мова також про можливі операції РФ під чужим прапором.Солдати країн "коаліції рішучих" будуть розміщені далеко від лінії фронту "для зміцнення довіри". Вони, як підтвердили європейські лідери, зможуть діяти в Україні в межах заходів безпеки.План США і Європи передбачає, що в разі відновлення бойових дій українські воїни виступатимуть першою лінією оборони, а союзники України оперативно задіють дипломатичні механізми і заходи з деескалації, щоб не допустити розростання конфлікту.В разі, якщо такі спроби не будуть успішними, Україні "нададуть військову підтримку" за участі можливостей США.Такий багаторівневий підхід і зобов'язання з боку США викликали оптимізм в Україні та Європі, стверджує ЗМІ.Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що є три принципові речі в гарантіях безпеки, щодо яких Україна працює зі США.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію