ДНК-експертиза підтвердила загибель на фронті воїна-волинянина Василя Шміло
Знову сумна звістка охопила Оваднівську громаду: підтвердилася загибель ще одного Захисника України.

Про це повідомили в Оваднівській громаді.

"Підтвердилася загибель жителя села Охнівка, Шміло Василя Миколайовича, 22.11.1984 року народження, який раніше вважався безвісти зниклим. За офіційними даними, молодший сержант, вірний військовій присязі, загинув 25 березня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Щербинівка Донецької області. Загибель Героя встановлено за даними ДНК-експертизи", - йдеться у дописі на сторінці громади.

Про час та дату поховання Захисника України буде повідомлено додатково.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким Героя.

