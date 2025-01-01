Якою буде погода у Луцьку та на Волині завтра, 19 грудня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 19 грудня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 19 грудня
Луцьк
Хмарна погода. Без опадів. Вночі та в першій половині дня туман. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 3-5 тепла.
Область
Хмарна погода. Без опадів. Вночі та в першій половині дня туман. Видимість 2-4 км, в тумані 200-500 м. Вітер південний, 3-8 м/с.
