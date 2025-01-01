Командує ротою дронарів: історя військового з Волині

Іван із позивним "Хакер" нині командує ротою безпілотних авіаційних комплексів 2 механізованого батальйону 100-ї окремої механізованої бригади.



Свій шлях у війську чоловік розпочав ще у 2015 році, коли у 22 роки був призваний на строкову службу, розповіли на сторінці бригади у Facebook, пише



Після початку повномасштабного вторгнення Іван повернувся до лав Збройних сил України та став піхотинцем. Тоді він обрав собі позивний "Хакер".



Під час боїв у Серебрянському лісі військовий двічі зазнав поранень. Після лікування та реабілітації він знову повернувся на передову.



Згодом на Покровському напрямку він приєднався до розвідувального підрозділу, де почав займатися пілотуванням дронів. Із розвитком напрямку безпілотних авіаційних систем та розширенням штату командування довірило йому очолити роту БпЛА.



"Це така ніша, де постійно потрібен розвиток і вдосконалення навичок. За безпілотними системами — наше майбутнє", — зазначає військовослужбовець.



Нині підрозділ Івана виконує бойові завдання на Костянтинівському напрямку. Основне завдання — ураження російської піхоти та укриттів.



До війни Іван працював на будівництві, а у вільний час підробляв барменом. Зі слів чоловіка, після перемоги він планує залишитися у війську та й надалі розвивати напрямок безпілотних систем.



Удома на військового чекають батьки, дружина та 9-річна донька.

