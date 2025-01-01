На Волині шукають 32-річного чоловіка

На Волині шукають 32-річного чоловіка
На Волині правоохоронці розшукують 32-річного жителя області, який поїхав з дому у невідомому напрямку.

Про це повідомляють у секторі комунікації поліції Волині.

18 грудня на лінію 102 звернувся житель села Топільне та повідомив, що зник безвісти його син – Глушко Петро Валентинович, 15 грудня 1993 року народження. Він сьогодні,  близько 10 ранку, вийшов з дому та поїхав транспортним засобом марки «Рено Меган». Де перебуває зараз – невідомо.

ПРИКМЕТИ: зріст близько 170-175 см, спортивної  тілобудови, волосся чорне коротко стрижене, може бути легка небритість.

ОДЯГНЕНИЙ: шапка чорного кольору спортивного фасону, куртка червоного кольору балонова; штани темно-синього кольору; кросівки чорного кольору.

