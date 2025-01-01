Волинські біатлоністи завоювали дві медалі на старті чемпіонату

Волинські біатлоністи завоювали дві медалі на старті чемпіонату
Команда волинських біатлоністів розпочала зимовий сезон із подвійного п'єдесталу.

Про це повідомляє Спорт на Районі, посилаючись на Федерацію біатлону Волині.

У четвер, 18 грудня, на Чемпіонаті України з біатлону серед юнаків і дівчат тріумфували Тимофій Савонік та Артем Паніткін.

У першому старті сезону спринтерської гонки серед молодших юнаків вихованець Володимирського спортивного ліцею Тимофій Савонік впевнено переміг, відкривши сезон золотою медаллю.

Приєднався до п'єдесталу переможців і вихованець ДЮСШ №4 Луцької міської ради Артем Паніткін, який додав до активу команди ще одну медаль – бронзу.

