Волинські біатлоністи завоювали дві медалі на старті чемпіонату
Сьогодні, 21:57
Команда волинських біатлоністів розпочала зимовий сезон із подвійного п'єдесталу.
Про це повідомляє Спорт на Районі, посилаючись на Федерацію біатлону Волині.
У четвер, 18 грудня, на Чемпіонаті України з біатлону серед юнаків і дівчат тріумфували Тимофій Савонік та Артем Паніткін.
У першому старті сезону спринтерської гонки серед молодших юнаків вихованець Володимирського спортивного ліцею Тимофій Савонік впевнено переміг, відкривши сезон золотою медаллю.
Приєднався до п'єдесталу переможців і вихованець ДЮСШ №4 Луцької міської ради Артем Паніткін, який додав до активу команди ще одну медаль – бронзу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Спорт на Районі, посилаючись на Федерацію біатлону Волині.
У четвер, 18 грудня, на Чемпіонаті України з біатлону серед юнаків і дівчат тріумфували Тимофій Савонік та Артем Паніткін.
У першому старті сезону спринтерської гонки серед молодших юнаків вихованець Володимирського спортивного ліцею Тимофій Савонік впевнено переміг, відкривши сезон золотою медаллю.
Приєднався до п'єдесталу переможців і вихованець ДЮСШ №4 Луцької міської ради Артем Паніткін, який додав до активу команди ще одну медаль – бронзу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині підприємець хотів підкупити прикордонників, щоб нелегально перетнути кордон
Сьогодні, 22:38
Волинські біатлоністи завоювали дві медалі на старті чемпіонату
Сьогодні, 21:57
На Волині шукають 32-річного чоловіка
Сьогодні, 20:35
Якою буде погода у Луцьку та на Волині завтра, 19 грудня
Сьогодні, 20:00