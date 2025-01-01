Волинські біатлоністи завоювали дві медалі на старті чемпіонату





У четвер, 18 грудня, на Чемпіонаті України з біатлону серед юнаків і дівчат тріумфували Тимофій Савонік та Артем Паніткін.



У першому старті сезону спринтерської гонки серед молодших юнаків вихованець Володимирського спортивного ліцею Тимофій Савонік впевнено переміг, відкривши сезон золотою медаллю.



Приєднався до п'єдесталу переможців і вихованець ДЮСШ №4 Луцької міської ради Артем Паніткін, який додав до активу команди ще одну медаль – бронзу.

У четвер, 18 грудня, на Чемпіонаті України з біатлону серед юнаків і дівчат тріумфували Тимофій Савонік та Артем Паніткін.

У першому старті сезону спринтерської гонки серед молодших юнаків вихованець Володимирського спортивного ліцею Тимофій Савонік впевнено переміг, відкривши сезон золотою медаллю.

Приєднався до п'єдесталу переможців і вихованець ДЮСШ №4 Луцької міської ради Артем Паніткін, який додав до активу команди ще одну медаль – бронзу.

