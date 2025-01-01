На Волині патрульні з приладами TruCAM чергуватимуть на нових локаціях. СПИСОК

На Волині патрульні з приладами TruCAM чергуватимуть на нових локаціях. СПИСОК
Патрульні поліцейські працюватимуть з приладами TruCAM на 4 нових ділянках доріг та вулиць населених пунктів на території Волинської області.

Про це повідомляють у Патрульній поліції України.

На території Волинської області оновили такі ділянки:

М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече (дві локації);
Н-17 Львів – Радехів – Луцьк (одна локація);
Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне (одна локація).

Станом на грудень на Волині є 15 ділянок автомобільних доріг, де здійснюється контроль швидкісного режиму за допомогою приладів TruCAM. Це аварійно небезпечні ділянки й місця концентрації ДТП, спричинені перевищенням швидкості, додали в Патрульній поліції.
На Волині патрульні з приладами TruCAM чергуватимуть на нових локаціях. СПИСОК

TruCAM застосовують переважно на тих самих ділянках, де вже встановлені камери автоматичної фіксації порушень. Комбінований метод забезпечує вищу ефективність контролю за дотриманням швидкісного режиму.

Місця використання визначені з урахуванням рівня аварійності — на аварійно небезпечних ділянках та в місцях концентрації ДТП, спричинених перевищенням швидкості.

Загалом на дорогах України працюватиме 160 приладів TruCAM. Патрульні здійснюватимуть вимірювання швидкості на 335 ділянках доріг.

У місцях використання TruCAM встановлені дорожні знаки, що попереджають про фото- та відеофіксацію. Службові автомобілі патрульної поліції з увімкненими синіми проблисковими маячками перебуватимуть на видимому місці.

Перевищення швидкості — одна з найпоширеніших причин ДТП. Дотримання правил дорожнього руху рятує життя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, TruCUM, поліція, патрульні, дорога
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Козюра звернувся до Поліщука щодо перейменування вулиці у Луцьку на честь Героя України
«Бо мене буде гризти!» — крадіжка іграшки з Golden Waffles: відео зі звуком розсмішило мережу
У Луцьку виявили фальсифіковане масло? Споживачі обурені
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині патрульні з приладами TruCAM чергуватимуть на нових локаціях. СПИСОК
Сьогодні, 01:15
Європа і США розробили план гарантій безпеки - ЗМІ
18 грудня, 23:19
На Волині підприємець хотів підкупити прикордонників, щоб нелегально перетнути кордон
18 грудня, 22:38
Волинські біатлоністи завоювали дві медалі на старті чемпіонату
18 грудня, 21:57
ДНК-експертиза підтвердила загибель на фронті воїна-волинянина Василя Шміло
18 грудня, 21:16
Медіа
відео
1/8