На Волині патрульні з приладами TruCAM чергуватимуть на нових локаціях. СПИСОК
Сьогодні, 01:15
Патрульні поліцейські працюватимуть з приладами TruCAM на 4 нових ділянках доріг та вулиць населених пунктів на території Волинської області.
Про це повідомляють у Патрульній поліції України.
На території Волинської області оновили такі ділянки:
М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече (дві локації);
Н-17 Львів – Радехів – Луцьк (одна локація);
Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне (одна локація).
Станом на грудень на Волині є 15 ділянок автомобільних доріг, де здійснюється контроль швидкісного режиму за допомогою приладів TruCAM. Це аварійно небезпечні ділянки й місця концентрації ДТП, спричинені перевищенням швидкості, додали в Патрульній поліції.
TruCAM застосовують переважно на тих самих ділянках, де вже встановлені камери автоматичної фіксації порушень. Комбінований метод забезпечує вищу ефективність контролю за дотриманням швидкісного режиму.
Місця використання визначені з урахуванням рівня аварійності — на аварійно небезпечних ділянках та в місцях концентрації ДТП, спричинених перевищенням швидкості.
Загалом на дорогах України працюватиме 160 приладів TruCAM. Патрульні здійснюватимуть вимірювання швидкості на 335 ділянках доріг.
У місцях використання TruCAM встановлені дорожні знаки, що попереджають про фото- та відеофіксацію. Службові автомобілі патрульної поліції з увімкненими синіми проблисковими маячками перебуватимуть на видимому місці.
Перевищення швидкості — одна з найпоширеніших причин ДТП. Дотримання правил дорожнього руху рятує життя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у Патрульній поліції України.
На території Волинської області оновили такі ділянки:
М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече (дві локації);
Н-17 Львів – Радехів – Луцьк (одна локація);
Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне (одна локація).
Станом на грудень на Волині є 15 ділянок автомобільних доріг, де здійснюється контроль швидкісного режиму за допомогою приладів TruCAM. Це аварійно небезпечні ділянки й місця концентрації ДТП, спричинені перевищенням швидкості, додали в Патрульній поліції.
TruCAM застосовують переважно на тих самих ділянках, де вже встановлені камери автоматичної фіксації порушень. Комбінований метод забезпечує вищу ефективність контролю за дотриманням швидкісного режиму.
Місця використання визначені з урахуванням рівня аварійності — на аварійно небезпечних ділянках та в місцях концентрації ДТП, спричинених перевищенням швидкості.
Загалом на дорогах України працюватиме 160 приладів TruCAM. Патрульні здійснюватимуть вимірювання швидкості на 335 ділянках доріг.
У місцях використання TruCAM встановлені дорожні знаки, що попереджають про фото- та відеофіксацію. Службові автомобілі патрульної поліції з увімкненими синіми проблисковими маячками перебуватимуть на видимому місці.
Перевищення швидкості — одна з найпоширеніших причин ДТП. Дотримання правил дорожнього руху рятує життя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині патрульні з приладами TruCAM чергуватимуть на нових локаціях. СПИСОК
Сьогодні, 01:15
Європа і США розробили план гарантій безпеки - ЗМІ
18 грудня, 23:19
На Волині підприємець хотів підкупити прикордонників, щоб нелегально перетнути кордон
18 грудня, 22:38
Волинські біатлоністи завоювали дві медалі на старті чемпіонату
18 грудня, 21:57