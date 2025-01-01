На Волині патрульні з приладами TruCAM чергуватимуть на нових локаціях. СПИСОК

Патрульні поліцейські працюватимуть з приладами TruCAM на 4 нових ділянках доріг та вулиць населених пунктів на території Волинської області.Про це повідомляють у Патрульній поліції України.На території Волинської області оновили такі ділянки:М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече (дві локації);Н-17 Львів – Радехів – Луцьк (одна локація);Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне (одна локація).Станом на грудень на Волині є 15 ділянок автомобільних доріг, де здійснюється контроль швидкісного режиму за допомогою приладів TruCAM. Це аварійно небезпечні ділянки й місця концентрації ДТП, спричинені перевищенням швидкості, додали в Патрульній поліції.TruCAM застосовують переважно на тих самих ділянках, де вже встановлені камери автоматичної фіксації порушень. Комбінований метод забезпечує вищу ефективність контролю за дотриманням швидкісного режиму.Місця використання визначені з урахуванням рівня аварійності — на аварійно небезпечних ділянках та в місцях концентрації ДТП, спричинених перевищенням швидкості.Загалом на дорогах України працюватиме 160 приладів TruCAM. Патрульні здійснюватимуть вимірювання швидкості на 335 ділянках доріг.У місцях використання TruCAM встановлені дорожні знаки, що попереджають про фото- та відеофіксацію. Службові автомобілі патрульної поліції з увімкненими синіми проблисковими маячками перебуватимуть на видимому місці.Перевищення швидкості — одна з найпоширеніших причин ДТП. Дотримання правил дорожнього руху рятує життя.