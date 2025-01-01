Ветеранка презентувала у Луцьку колекцію одягу, ескізи до якої малювала у полоні. ФОТО





Як розповіла лучанка, здійснила свою мрію, яку обдумувала, знаходячись у російському полоні: сидячи у камері малювала ескізи видовбаним шматком шпаклівки, а потім стирала. З її слів, думки про майбутню колекцію допомагали тримати стрій, - повідомляє



Сукні для колекції жінка кроїла та шила вдома на своєму обладнанні. Ідея створити власну колекцію, сказала лучанка, зародилася на "Іграх Нескорених".



"На змагання я пошила сукню. Перед вильотом відшивала і взяла її з собою та на аукціоні продала. Сукню купив капітан для своєї доньки. Це біла сукня з вишивкою, яка поїхала у Канаду. Коли повернулася додому захотіла зробити колекцію для мам військових, але я навчаюся і в мене було обмаль часу", — зазначила лучанка.



Алла Сенченко розповіла, що є професійною швачкою 4 розряду. З її слів, тканина для виробу має бути ніжною на дотик, приємною до тіла та екологічною, хоча знайти таку непросто.



У показі взяла участь її подруга Оксана Фролова, вбравши синю сукню, яку створила ветеранка. Вперше вона демонструвала одяг у ролі моделі.



"Сукня шикарна, дуже гарна. Якось швидко вона нам далася. Я тільки зайшла до Алли, вона показала мені свої тканини – я сказала: «Вау! Хочу цю тканину, цей колір». Алла швидко її пошила, було лише дві примірки", — сказала жінка.



Допомогла організувати показ у приміщенні бібліотеки волинського вишу науковий керівник, доцент кафедри загальної та клінічної психології Волинського національного університету Алла Мудрик.



"Сподіваюсь, що після закінчення університету, ми з Аллою не втратимо зв'язок і будемо спілкуватися надалі. Для мене Алла дійсно приклад жінки-воїна, символ незламності", — зазначила освітянка.



На зустрічі Алла Сенченко звернулася до студентів із закликом не нехтували своїми бажаннями та мріями, а реалізовували їх. Модний показ надихнув, а з колекції вподобала чорну сукню, зазначила студентка Катерина Самойлова.



"Коли я слухала слова Алли, то була дуже здивована тим, що вона пережила, і тим, настільки вона сильна жінка. Я дуже щаслива за неї, що вона здійснила свою мрію і створила цю колекцію. Колекція сподобалась. Дуже люблю творчих людей і коли люди створюють щось творче, щось своє, показують свої вміння, фантазію", — додала дівчина.



Студентка факультету психології Софія Ковальчук прийшла підтримати Аллу та побачити її колекцію. Каже: найбільше сподобалася червона сукня, в яку була вбрана модельєрка.



"Я емпатійна людина і кожне слово, кожен вірш пропускала через себе. Цей захід лишив позитивний слід, мабуть, багато людей, щось для себе взяли, як поштовх до того, що от зараз, якщо у когось стоїть питання робити чи не робити, то обрали — робити. Ти бачиш це — роби! Це круто! Це надихає!" — сказала дівчина.



Алла Сенченко додала: згодом планує пошити колекцію для мам військових, котрі достойні цього, адже виховали синів-захисників.



Що відомо про Аллу Сенченко

Алла Сенченко з міста Луцька. Служила у війську з 2018 року, виконувала бойові завдання в зоні ООС. У перші дні повномасштабного вторгнення повернулася в ЗСУ. У травні 2022 року під час оборони Лимана потрапила у полон. Рідні впізнали жінку на відео у YouTube та дізналися, що вона у полоні. Двох побратимів Алли Сенченко російські військові розстріляли у неї на очах.



У російському полоні перебувала 8 місяців та 11 днів. Військовослужбовицю звільнили з полону та повернули в Україну в рамках обміну 4 лютого 2023 року. Станом на червень 2024 року Алла Сенченко служила в терцентрі комплектування та соціальної підтримки на Волині

