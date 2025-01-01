Енергетика Одеси знову зазнала масованого удару





Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ, пише



Росіяни запустили близько 90 «шахедів», а також «гербери» і безпілотники інших типів із таких напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Брянськ, Міллерово і Гвардійське, що в тимчасово окупованому Криму.



Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи.



За попередніми даними, станом на 8:00 протиповітряна оборона збила/придушила 108 дронів на півдні та сході країни.



Зафіксовано влучання 47 ударних БпЛА на 23 локаціях. Крім того, у повітряному просторі й досі перебуває декілька російських БпЛА.



Наслідки атаки



Як розповів керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, в Одесі внаслідок чергового масованого удару пошкоджений об’єкт енергетичної інфраструктури. Ударна хвиля пошкодила скління у п’ятиповерхівці. Постраждала одна людина.



Унаслідок ударів мешканці одного з найбільших житлових масивів Одеси залишилися без енерго-, водо- та теплопостачання. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.



А на Дніпропетровщині росіяни атакували безпілотниками Петропавлівську, Українську, Дубовиківську громади, розповіли в ОВА.



Пожежа знищила автівку, також вогонь охопив приватні будинки та літню кухню. Пошкоджена інфраструктура.

