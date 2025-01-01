Енергетика Одеси знову зазнала масованого удару
Сьогодні, 09:15
Війська рф у ніч проти 19 грудня атакували українські регіони 160 безпілотниками різних типів. Сили оборони знешкодили 108 повітряних цілей.
Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ, пише Громадське.
Росіяни запустили близько 90 «шахедів», а також «гербери» і безпілотники інших типів із таких напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Брянськ, Міллерово і Гвардійське, що в тимчасово окупованому Криму.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи.
За попередніми даними, станом на 8:00 протиповітряна оборона збила/придушила 108 дронів на півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 47 ударних БпЛА на 23 локаціях. Крім того, у повітряному просторі й досі перебуває декілька російських БпЛА.
Наслідки атаки
Як розповів керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, в Одесі внаслідок чергового масованого удару пошкоджений об’єкт енергетичної інфраструктури. Ударна хвиля пошкодила скління у п’ятиповерхівці. Постраждала одна людина.
Унаслідок ударів мешканці одного з найбільших житлових масивів Одеси залишилися без енерго-, водо- та теплопостачання. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.
А на Дніпропетровщині росіяни атакували безпілотниками Петропавлівську, Українську, Дубовиківську громади, розповіли в ОВА.
Пожежа знищила автівку, також вогонь охопив приватні будинки та літню кухню. Пошкоджена інфраструктура.
