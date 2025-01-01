На Волині через борг за вивезення сміття родині заблокували всі банківські рахунки

несплату за послуги з вивезення твердих побутових відходів родині заблокували всі банківські рахунки — від пенсійної картки бабусі до зарплатних карток батьків.



Про це пише



Виконувач обов’язків директора комунального підприємства "Полігон" Віктор Павлось розповів, що такі випадки стаються часто. За його словами, справа про борг дійшла до виконавчої служби після рішення суду. Родина понад рік не сплачувала за послуги підприємства, у результаті борг перевищив 7 тисяч гривень. Після блокування рахунків люди змогли розблокувати картки лише тоді, коли повністю погасили заборгованість та надали підтвердні документи.



"Такі випадки, часто бувають. Якщо є рішення суду і борг не сплачується, виконавча служба блокує картки. Якщо подається на виконавчу, рішення суду є, люди не оплачують, то виконавча блокує картки.", — пояснив Віктор Павлось.



У комунальному підприємстві зазначають, що загалом станом на початок грудня борги населення за вивіз сміття перевищують 1,8 мільйона гривень. Понад пів тисячі споживачів мають заборгованість більше ніж 500 гривень, а основна частина боргу припадає на тих, хто не платить системно.



За словами керівника підприємства, юридично подавати матеріали до суду можна вже з боргом від 500 гривень, однак фактично підприємство намагається дати людям час.



"Ми розуміємо, що буває — два-три місяці не платять, а потім закривають усе одразу. Тому зазвичай подаємо, коли борг сягає двох тисяч гривень і більше. Перед цим інспектори кілька разів носять попередження, пояснюють, що можна частинами сплатити заборгованість", — каже Павлось.



Посадовець додав, що реструктуризацією користуються нечасто. Якщо ж боржники ігнорують повідомлення та не виходять на контакт, підприємство передає справу до суду.



У КП "Полігон" наголошують: борги напряму впливають на роботу підприємства. Через нестачу коштів виникають проблеми із закупівлею пального, виплатою заробітної плати, оновленням контейнерних майданчиків та обслуговуванням спецтехніки.



