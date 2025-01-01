На Волині віддали останню шану Герою Миколі Синчуку
Сьогодні, 10:01
У селі Воєгоща на Волині учора, 18 грудня, краяни провели в останню земну дорогу захисника Миколу Синчука.
Про це у фейсбуці повідомила бібліотека-філія села Воєгоща.
Серце відважного патріота України Синчука Миколи Івановича (1976 року народження) завчасно зупинилося 15 грудня під час служби в Харківській області.
«Хай душа його знайде вічний спокій. Хай Бог дасть сил пережити непоправну втрату рідним», - йдеться у повідомленні.
