Росія перейшла у «нульову фазу» підготовки до можливої війни з НАТО, - ISW





Про це повідомляє



Аналітики зазначають, що Росія посилює свої приховані та відкриті атаки проти Європи.



Москва перейшла у "нульову фазу" - фазу створення інформаційних та психологічних умов - для підготовки до можливої ​​війни між НАТО та Росією в майбутньому.



"Подія 17 грудня стала першим випадком, зафіксованим ISW, коли російські військові у формі перетнули територію країни НАТО з початку російських зусиль у межах "нульової фази" у вересні 2025 року", - зазначили в Інституті вивчення війни.



Що сталося 17 грудня



Нагадаємо, 17 грудня в Естонії повідомили про порушення лінії контролю на річці Нарва в районі пірса Васкнарва. Інцидент стався вранці в середу і був зафіксований засобами відеоспостереження прикордонників Східної префектури.



За даними естонської сторони, судно на повітряній подушці з російськими прикордонниками підійшло до пірса, після чого троє чоловіків у формі вийшли на берег і пройшли вздовж причалу.



Під час переміщення вздовж пірсу російські прикордонники перетнули лінію контролю з території Росії на територію Естонії, а потім повернулися.



Після цього вони знову сіли на судно і пішли на російську сторону. Сталося це до того, як естонська влада встигла їх допитати або затримати.



На інцидент оперативно відреагували кілька естонських патрулів. Як повідомив керівник Бюро прикордонної охорони Східної префектури Еерік Пургель, факт перетину кордону задокументували, на місці провели первинний огляд, а з російською прикордонною службою встановили офіційний контакт для отримання пояснень. Також було ухвалено рішення збільшити кількість патрулів у цьому районі.

