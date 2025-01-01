Після тяжких поранень військовий служить у поліції на Волині

Волинянин на війні втратив око, але не втратив силу духу. Це історія ветерана Нацгвардії, який продовжив службу у Національній поліції України.Про це у фейсбуці інформує луцька військова частина 1141 Нацгвардії України.26-річний ветеранНаціональної гвардії Українизазнав тяжких поранень поблизу селища Роботине на Запорізькому напрямку. Після тривалої реабілітації він міг би залишитися вдома, однак обрав інший шлях – звернувся до районного відділу поліції, щоб продовжити службу народу України вже у новому статусі.«Один із моїх обов’язків зараз – це перевірка технічного стану службових авто перед тим, як вони виїдуть на маршрут», – ділиться ветеран.Юрій служив у Нацгвардії від початку повномасштабної війни. Під час евакуації поранених, його підрозділ потрапив під артобстріл та удар FPV-дрона. Тоді Юрій і отримав поранення.«Спочатку поранило коліно, а тоді прильотом FPV забрало око», – пригадує гвардієць.Втім це не завадило ветерану продовжити службу. Зараз він набуває нових знань на навичок і навіть замислюється над отриманням офіцерського звання.Як склалась доля ветерана після демобілізації, дивіться у сюжеті.