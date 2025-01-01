У громаді на Волині завершують будівництво шкільного укриття за 34 мільйони





Про це пише



Передбачені на цей проєкт кошти є на рахунку і заявлений обсяг робіт підрядник має виконати вчасно, розповів у коментарі misto. media голова Ратнівської селищної ради Віталій Бірук.



Вартість будівництва — 34 млн грн. З них 16,6 млн грн — кошти місцевого і обласного бюджетів, а 17,8 млн грн — субвенція з держбюджету за рахунок коштів Європейського Союзу в межах програми фінансової підтримки Ukraine Facility.



Укриття повинні звести до 31 грудня 2025 року, втім 11 червня сторони уклали додаткову угоду, якою продовжили термін виконання робіт до кінця травня 2026 року, інформує Сила правди.



У листопаді підрядники вже зробили перекриття, утеплили та почали виконувати роботи з гідроізоляції.



Щойно роботи завершать, а технагляд перевірить всі документи — громада подасть документи, щоб ввести укриття в експлуатацію.



В школі здобувають знання близько 700 учнів. Наразі діти навчаються у дві зміни і використовують одне наявне укриття. Нова захисна споруда розрахована на 420—450 дітей.



Загалом на Волині 484 школи мають укриття. Це 95,6% закладів середньої освіти в області. Чверть укриттів, якими користуються заклади освіти, — орендовані, повідомили у відповіді на запит misto.media в управлінні освіти та науки Волинської ОВА.



У держбюджеті на 2026 рік на облаштування укриттів у закладах середньої освіти запланували 6 млрд грн, утім, кошти ще не розподілені.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ратнівській громаді завершують будівництво укриття в Ратнівському ліцеї № 1 імені Героя України Едуарда Камардіна.Про це пише misto.media Передбачені на цей проєкт кошти є на рахунку і заявлений обсяг робіт підрядник має виконати вчасно, розповів у коментарі misto. media голова Ратнівської селищної радиВартість будівництва — 34 млн грн. З них 16,6 млн грн — кошти місцевого і обласного бюджетів, а 17,8 млн грн — субвенція з держбюджету за рахунок коштів Європейського Союзу в межах програми фінансової підтримки Ukraine Facility.Укриття повинні звести до 31 грудня 2025 року, втім 11 червня сторони уклали додаткову угоду, якою продовжили термін виконання робіт до кінця травня 2026 року, інформує Сила правди.У листопаді підрядники вже зробили перекриття, утеплили та почали виконувати роботи з гідроізоляції.Щойно роботи завершать, а технагляд перевірить всі документи — громада подасть документи, щоб ввести укриття в експлуатацію.В школі здобувають знання близько 700 учнів. Наразі діти навчаються у дві зміни і використовують одне наявне укриття. Нова захисна споруда розрахована на 420—450 дітей.Загалом на Волині 484 школи мають укриття. Це 95,6% закладів середньої освіти в області. Чверть укриттів, якими користуються заклади освіти, — орендовані, повідомили у відповіді на запит misto.media в управлінні освіти та науки Волинської ОВА.У держбюджеті на 2026 рік на облаштування укриттів у закладах середньої освіти запланували 6 млрд грн, утім, кошти ще не розподілені.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію