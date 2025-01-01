На Волині вантажівка збила велосипедиста і перевернулася





Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.



Учора, 18 грудня, ввечері 41-річний річний водій вантажівки MAN з напівпричепом на автодорозі М-07 Київ - Ковель - Ягодин, між населеними пунктами Машів та Хворостів, здійснив наїзд на велосипедиста. 44-річний велосипедист отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували.



Внаслідок ДТП вантажівка перекинулась, водій отримав тілесні ушкодження. Його не госпіталізовували.



Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.





