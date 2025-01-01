Автопригоди на Волині: два велосипедисти опинилися в лікарні

Поліція з’ясовує обставини двох дорожньо-транспортних пригод із велосипедистами, які трапилися за минулу добу на Волині.

Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.

Одна з автопригод трапилась учора, 6 листопада, близько 08:00 в Ківерцях. Водій автомобіля Renault, 45-річний житель Хмельницької області, не врахував дорожню обстановку та здійснив наїзд на 40-річного велосипедиста - жителя Сокирич Луцького району.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Потерпілий отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

Слідство розпочало за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Ще одна аварія сталася близько опівночі у Ковелі. 45-річний велосипедист на вулиці Незалежності зіткнувся з автомобілем Audi під керуванням 33-річного місцевого жителя.

Унаслідок ДТП велосипедист отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

За цим фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Під час досудових розслідувань будуть з'ясовані усі обставини автопригод.


