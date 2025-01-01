Автопригоди на Волині: два велосипедисти опинилися в лікарні

Поліція з’ясовує обставини двох дорожньо, які трапилися за минулу добу на Волині.Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.Одна з автопригод трапилась учора, 6 листопада, близько 08:00 в Ківерцях. Водій автомобіля Renault, 45-річний житель Хмельницької області, не врахував дорожню обстановку та здійснив наїзд на 40-річного велосипедиста - жителя Сокирич Луцького району.На місці події працювала слідчо-оперативна група. Потерпілий отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.Слідство розпочало за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.Ще одна аварія сталася близько опівночі у Ковелі. 45-річний велосипедист на вулиці Незалежності зіткнувся з автомобілем Audi під керуванням 33-річного місцевого жителя.Унаслідок ДТП велосипедист отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.За цим фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.Під час досудових розслідувань будуть з'ясовані усі обставини автопригод.