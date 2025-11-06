Ціни на російську нафту в Азії обвалилися після санкцій проти «Роснефті» та «Лукойла»

блокувальних санкцій США проти двох головних експортерів — «Роснефті» та «Лукойла».



Нафтопереробні заводи Індії та Китаю почали масово відмовлятися від партій російської сировини, що призвело до безпрецедентного падіння котирувань, повідомляє



Знижки на основний експортний сорт Urals досягли $4 за барель, що стало рекордним рівнем принаймні за останній рік. Лише за кілька тижнів дисконт зріс удвічі — на $2, повідомили трейдери.



Падіння торкнулося й далекосхідного сорту ESPO, який традиційно купували китайські НПЗ: тепер він продається зі знижкою до Brent, хоча раніше торгувався з премією. Державні нафтові компанії Китаю призупинили закупівлі російської нафти слідом за індійськими — зокрема, Hindustan Petroleum, Bharat Petroleum, Mangalore Refinery and Petrochemicals та HPCL-Mittal Energy.



В Індії попит на російську нафту з постачанням у грудні — після набуття чинності американських санкцій — різко впав. Саме індійські НПЗ, що призупинили закупівлі, забезпечували понад 65% усього російського нафтового експорту до країни.



Санкційний тиск США почав руйнувати головні азійські ринки збуту москви, створюючи ризик для валютних надходжень та стабільності нафтового експорту рф.



