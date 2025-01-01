Відсьогодні вулицею Климчука у Луцьку їздитимуть маршрутки та тролейбуси

Сьогодні, 7 листопада, буде відновлено руху громадського транспорту вулицею Климчука Сергія у місті Луцьку.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

Рух автобусних маршрутів № 5 та № 9:

Вулицею Ярослава Мудрого, Климчука Сергія, бульвар Івана Газюка, вулиця Мамсурова і зворотньому напрямку вулицею Мамсурова, бульвар Івана Газюка, Климчука Сергія, Ярослава Мудрого.

Рух автобусних маршрутів № 10, 11, 28:

Вулицею Ярослава Мудрого, Климчука Сергія, бульвар Івана Газюка і зворотньому напрямку бульваром Івана Газюка, Климчука Сергія, Ярослава Мудрого.

Рух автобусним маршрутом № 12, 19:

Вулицею Окружна (СКФ “Україна”), бульвар Івана Газюка, Климчука Сергія, Ярослава Мудрого, далі по маршруту.

Рух тролейбусних маршрутів №1 та №2:

Вулицею Окружна (СКФ “Україна”), бульвар Івана Газюка, Климчука Сергія, Ярослава Мудрого, Гнідавська, далі по маршруту та в зворотньому напрямку вулиця Гнідавська, Ярослава Мудрого, вул.Окружна (СКФ “Україна”).


Модератор, виправте заголовок новин, не Клімчука, а Климчука правильно..
Відповісти
