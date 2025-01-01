У Луцьку клумбу з тисячі тюльпанів присвятили передчасно народженим дітям

1000 цибулин тюльпанів висадили на території Волинського обласного територіального медоб’єднання захисту материнства і дитинства в рамках проєкту "Тюльпани для відновлення", створення клумби присвятили дітям, які народилися передчасно — з’явилися на світ до 37-го тижня вагітності.

Висаджували тюльпани медпрацівники із чотирьох відділень, які займаються лікуванням та реабілітацією "малюків-поспішайок", розповіла Суспільному гендиректорка Волинського обласного територіального медоб’єднання захисту материнства і дитинства Ірина Горавська.

"Найменші діти виходжені в нашому закладі — це 2 діток по 420 грамів. Також у нас є дітки 500, 550, 620 грамів. У нас працює 2 відділення неонатальної реанімації і відділення, яке виходжує після перебування дітей в реанімації. Після того наші діти попадають у відділення катамністичного спостереження і реабілітації діток від 0 до 3", — каже Ірина Горавська.

Проєкт "Тюльпани для відновлення" створений за сприяння Асоціації батьків передчасно народжених дітей "Ранні пташки", для участі в ньому обрали 5 медзакладів в Україні, розповіла Суспільному координаторка заходу, лікарка-педіатриня Марія Шевчук.

"1000 тюльпанів різного кольору: білі, фіолетові та рожеві, так, як фіолетовий колір — це якраз колір до дня передчасно народжених дітей. Це як ще одне нагадування, так само як і ті тюльпани пробираються своїми паростками до життя і квітнуть. Так само і наші маленькі "поспішайки" щодня борються за своє життя", — говорить Марія Шевчук.
Лучанка Ольга Коружа прийшла підтримати акцію "Тюльпани для відновлення" разом із донькою Іринкою, яка народилася з вагою 1 кг 060 г у серпні 2024 року. Після народження у лікарні були ще 2 місці, 22 дні в реанімації новонароджених, а потім в неонатальному відділенні.

"Нині ми під спостереженням в катамнестичному відділенні невролога, педіатра, в окуліста вже не спостерігаємо", — каже мама.

Марія Трофимюк із Володимирського району перебуває у відділенні неонатології. Пацієнтка народила дівчинку на 34-му тижні, нині дівчинці — один місяць.

"Трошки раніше родилася, ніж потрібно було, на 8 місяці, але вона побула трошки в реанімації, і тоді нас перевели в спільну палату. Зараз вона почувається добре. Ми набрали вже, в нас вже 3 кг і ми ростемо", — каже Марія Трофимюк.

Зі слів Ірини Горавської, за 9 місяців 2025 року у Волинському обласному перинатальному центрі народилось 2709 діток, з них — 217 передчасно народжені малюки.

