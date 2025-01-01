ССО випалюють нафтобази ворога у Криму: ефектне відео
Сьогодні, 11:48
У ніч на 6 листопада підрозділами Сил спеціальних операцій було уражено логістичні об’єкти ворога на території тимчасово окупованого півострова Крим.
Про це у телеграмі повідомляють Сили спеціальних операцій ЗСУ.
Дрони ССО уразили нафтобазу «Гвардійська», поблизу селища Гвардійськ, ТОТ Крим. Було знищено резервуар РВС-400. У момент удару він був заповнений.
Водночас, у цьому ж районі, були уражені два потяги з цистернами на зливо-наливній естакаді. У момент влучання рухомий склад був завантажений нафтопродуктами.
Також дрони ССО уразили кілька нафтобаз та складів ПММ у Сімферополі й околиці, селище Бітумне. Були знищені об’єкти резервуарного парку. Зафіксовані численні загорання.
Сили спеціальних операцій продовжують діяти асиметрично у протидії військовим потугам ворога.
