Сили оборони здійснили удар по нафтобазі Курської області рф

Сили оборони здійснили удар по нафтобазі Курської області рф
Сили оборони України підтвердили нічну атаку на нафтобазу «Польова», що в Курській області росії. Також відомо про вибухи в районі однієї з електропідстанцій регіону.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, пише Громадське.

За інформацією розвідки, в районі розташування об’єкта працювали засоби протиповітряної оборони ворога. Надалі лунали потужні вибухи та здійнялася пожежа, ймовірно, загорілися ємності з нафтопродуктами.

Нафтобаза «Польова» складається з 11 резервуарів загальним об’ємом 7000 кубічних метрів та використовується, зокрема, й для забезпечення потреб збройних сил рф.

Завдання виконав спецпідрозділ «А» Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Окрім цього, Генштаб має інформацію про потужні вибухи в районі електропідстанції в Курській області.

Детальна інформація щодо наслідків ураження обох об’єктів наразі уточнюється.

Нагадаємо, Міноборони росії зранку 28 липня відзвітувало про перехоплення та знищення п'яти БпЛА над Бєлгородською областю та двох безпілотників — над Курською. Окрім пожежі на нафтобазі, курські канали писали про займання в житловому будинку.

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Теги: Росія, Україна, війна
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