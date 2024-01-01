Сили оборони здійснили удар по нафтобазі Курської області рф
Сьогодні, 15:27
Сили оборони України підтвердили нічну атаку на нафтобазу «Польова», що в Курській області росії. Також відомо про вибухи в районі однієї з електропідстанцій регіону.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, пише Громадське.
За інформацією розвідки, в районі розташування об’єкта працювали засоби протиповітряної оборони ворога. Надалі лунали потужні вибухи та здійнялася пожежа, ймовірно, загорілися ємності з нафтопродуктами.
Нафтобаза «Польова» складається з 11 резервуарів загальним об’ємом 7000 кубічних метрів та використовується, зокрема, й для забезпечення потреб збройних сил рф.
Завдання виконав спецпідрозділ «А» Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.
Окрім цього, Генштаб має інформацію про потужні вибухи в районі електропідстанції в Курській області.
Детальна інформація щодо наслідків ураження обох об’єктів наразі уточнюється.
Нагадаємо, Міноборони росії зранку 28 липня відзвітувало про перехоплення та знищення п'яти БпЛА над Бєлгородською областю та двох безпілотників — над Курською. Окрім пожежі на нафтобазі, курські канали писали про займання в житловому будинку.
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Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, пише Громадське.
За інформацією розвідки, в районі розташування об’єкта працювали засоби протиповітряної оборони ворога. Надалі лунали потужні вибухи та здійнялася пожежа, ймовірно, загорілися ємності з нафтопродуктами.
Нафтобаза «Польова» складається з 11 резервуарів загальним об’ємом 7000 кубічних метрів та використовується, зокрема, й для забезпечення потреб збройних сил рф.
Завдання виконав спецпідрозділ «А» Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.
Окрім цього, Генштаб має інформацію про потужні вибухи в районі електропідстанції в Курській області.
Детальна інформація щодо наслідків ураження обох об’єктів наразі уточнюється.
Нагадаємо, Міноборони росії зранку 28 липня відзвітувало про перехоплення та знищення п'яти БпЛА над Бєлгородською областю та двох безпілотників — над Курською. Окрім пожежі на нафтобазі, курські канали писали про займання в житловому будинку.
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