Сили оборони здійснили удар по нафтобазі Курської області рф





Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, пише



За інформацією розвідки, в районі розташування об’єкта працювали засоби протиповітряної оборони ворога. Надалі лунали потужні вибухи та здійнялася пожежа, ймовірно, загорілися ємності з нафтопродуктами.



Нафтобаза «Польова» складається з 11 резервуарів загальним об’ємом 7000 кубічних метрів та використовується, зокрема, й для забезпечення потреб збройних сил рф.



Завдання виконав спецпідрозділ «А» Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.



Окрім цього, Генштаб має інформацію про потужні вибухи в районі електропідстанції в Курській області.



Детальна інформація щодо наслідків ураження обох об’єктів наразі уточнюється.



Нагадаємо, Міноборони росії зранку 28 липня відзвітувало про перехоплення та знищення п'яти БпЛА над Бєлгородською областю та двох безпілотників — над Курською. Окрім пожежі на нафтобазі, курські канали писали про займання в житловому будинку.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сили оборони України підтвердили нічну атаку на нафтобазу «Польова», що в Курській області росії. Також відомо про вибухи в районі однієї з електропідстанцій регіону.Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, пише Громадське За інформацією розвідки, в районі розташування об’єкта працювали засоби протиповітряної оборони ворога. Надалі лунали потужні вибухи та здійнялася пожежа, ймовірно, загорілися ємності з нафтопродуктами.Нафтобаза «Польова» складається з 11 резервуарів загальним об’ємом 7000 кубічних метрів та використовується, зокрема, й для забезпечення потреб збройних сил рф.Завдання виконав спецпідрозділ «А» Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.Окрім цього, Генштаб має інформацію про потужні вибухи в районі електропідстанції в Курській області.Детальна інформація щодо наслідків ураження обох об’єктів наразі уточнюється.Нагадаємо, Міноборони росії зранку 28 липня відзвітувало про перехоплення та знищення п'яти БпЛА над Бєлгородською областю та двох безпілотників — над Курською. Окрім пожежі на нафтобазі, курські канали писали про займання в житловому будинку.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію