Росіяни втратили на фронті ще 1180 солдатів





Про це ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.07.24 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 574 690 (+1180) осіб,



- танків ‒ 8344 (+13) од,



- бойових броньованих машин ‒ 16095 (+21) од,



- артилерійських систем – 15936 (+51) од,



- РСЗВ – 1127 (+2) од,



- засоби ППО ‒ 906 (+1) од,



- літаків – 363 (+0) од,



- гелікоптерів – 326 (+0) од,



- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12766 (+30),



- крилаті ракети ‒ 2405 (+2),



- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,



- підводні човни - 1 (+0) од,



- автомобільної техніки та автоцистерн – 21572 (+72) од,



- спеціальна техніка ‒ 2671 (+0)



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від початку повномасштабного вторгнення росія втратила вже 574 690 військових.Про це ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.- особового складу ‒ близько 574 690 (+1180) осіб,- танків ‒ 8344 (+13) од,- бойових броньованих машин ‒ 16095 (+21) од,- артилерійських систем – 15936 (+51) од,- РСЗВ – 1127 (+2) од,- засоби ППО ‒ 906 (+1) од,- літаків – 363 (+0) од,- гелікоптерів – 326 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12766 (+30),- крилаті ракети ‒ 2405 (+2),- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,- підводні човни - 1 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 21572 (+72) од,- спеціальна техніка ‒ 2671 (+0)Дані уточнюються.

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