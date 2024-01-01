Росіяни втратили на фронті ще 1180 солдатів

Росіяни втратили на фронті ще 1180 солдатів
Від початку повномасштабного вторгнення росія втратила вже 574 690 військових.

Про це ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.07.24 орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 574 690 (+1180) осіб,

- танків ‒ 8344 (+13) од,

- бойових броньованих машин ‒ 16095 (+21) од,

- артилерійських систем – 15936 (+51) од,

- РСЗВ – 1127 (+2) од,

- засоби ППО ‒ 906 (+1) од,

- літаків – 363 (+0) од,

- гелікоптерів – 326 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12766 (+30),

- крилаті ракети ‒ 2405 (+2),

- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

- підводні човни - 1 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 21572 (+72) од,

- спеціальна техніка ‒ 2671 (+0)

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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